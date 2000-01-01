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    Маркао: «У «Спартака» в сезоне-2000/01 была реально классная команда. Не ожидал, что забью по дублю «Арсеналу» и «Спортингу»

    Бывший форвард «Спартака» Маркао вспомнил сезон Лиги чемпионов-2000/01, когда он сделал по дублю в ворота «Арсенала» и «Спортинга». Бразилец отметил уровень команды в тот момент.

    «Не ожидал, что забью им по два гола. Но у нас была реально классная команда. Когда появилась возможность перейти в «Спартак», я был счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в «Спартаке», да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат. Но всe равно время кардинально отличалось от сегодняшних дней, когда по всему миру играет огромное число бразильцев», – сказал Маркао.

    • Бразилец выступал за «Спартак» в 2000-2001 годах (десять матчей в чемпионате России, один гол).
    • Он брал с командой чемпионство.
    • Маркао завершил карьеру в 2009 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3803

      3a zenit 23 минуты назад

      Спартак бы в те года выиграл(купил) чемпионат даже с 22 инвалидами без ног

      0
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      Рейтинг: +2394

      raritet 2 часа назад

      Как вспомнишь, столько классных футболистов прошло через российский чемпионат. Звезд первой величины, конечно не было, но были вполне европейского уровня игроки.А Спартак в том сезоне выглядел отлично. Чем год еще запомнился- цены на футболистов поползли стремительно вверх...

      0
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      Рейтинг: +596

      New Life 2 часа назад

      Чо-то нафталином запахло.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7773

      derrik2000 > New Life 2 часа назад

      Это сейчас подавляющее большинство игроков вроде бы и выходят на поле, и лет-то им всего ничего, а уже нафталином от них прёт за версту так, что лучше бы футболом вообще они не занимались.
      А голы Спартака, в т. ч. и Маркао в ТЕХ КЧ, как и ИГРА команды, ещё долго будут ЭТАЛОНОМ для нынешних игрочил.

      3
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      Рейтинг: +7773

      derrik2000 2 часа назад

      Да уж.
      Тогда Спартак был просто ЗВЁЗДНОЙ КОМАНДОЙ!!!
      Я до сих пор не знаю, почему Романцев всё таки решил продать Маркао в Японию?
      Играл-то просто классно!

      2
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      Рейтинг: +7142

      mihail200606 > derrik2000 2 часа назад

      А можешь объяснить почему перед весенним этапом ЛЧ 95/96 распродана была та команда, которая выиграла группу осенью(пусть и не самую сильную)? Дебильное абсолютно решение было..

      0
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      Рейтинг: +4235

      JTherry > derrik2000 25 минут назад

      ответ на этот вопрос лежит на поверхности: Романцев не был бизнесменом, потому и продажи в Спартаке были спонтанными, ничем не обоснованными...

      0
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      Рейтинг: +2305

      alarm 2 часа назад

      стыдно за робсона и макако!

      -2
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      Рейтинг: +7773

      derrik2000 > alarm 2 часа назад

      То о стыде забываешь, сейчас, вот, о позоре забыл...
      Что, действие сильнодействующих препаратов, которые ввели для лечения коронавируса, сказывается???
      Так ты пока полежи, поспи, телевизор посмотри, а будешь готов про стыд и позор Спартаку здесь рассказывать - милости просим.
      А то какие-то хиленькие посты у тебя получаются, без "огонька". )))

      3
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      Рейтинг: +14562

      sssrspartak > alarm 2 часа назад

      тебе сказали ,что бы здесь с боратом не появлялись!ты опять выползла гадина?

      3
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      Рейтинг: +511

      Oldtrafford83 > derrik2000 2 часа назад

      Это типа что вижу про то и пишу,например когда он ходит в туалет, то на стене пишет что ему стыдно за свой член и тд!!!

      0
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      Рейтинг: +2955

      Борат 3 часа назад

      Какое же спартак г*вно !
      Стыдно за пищевик !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1010

      Romio-xxx > Борат 2 часа назад

      Стыдно за твой бЗенит,который в тот год болтался как ГОВНО в проруби))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +14562

      sssrspartak > Борат 2 часа назад

      падаль выползла!

      3
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      Рейтинг: +168

      valkam72 > Romio-xxx 2 часа назад

      Да он со дня образования там болтался, пока газпрем под своё крылышко это говно не приютил. Но так и воняет.

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      Рейтинг: +4235

      JTherry > Борат 15 минут назад

      стыдно за зенит - империю зла, уничтожающую российский футбол и разоряющую клубы-доноры!!! так называемая "покупка" Сутормина - дичь, на которую смотрел сквозь пальцы Дюков (а попробовал бы он заикнуться...)))) из-за ФФП бомжей дисквалифицировал бы УЕФА, спонсором которой он является, вот смеху было бы))))

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      Рейтинг: -92

      Аденн > Борат 9 минут назад

      стыдно за твою мамку, гы-гы-гы, которая своей .опой зарабатывает, что бы ты, дурко могло интернет оплатить гы-гы-гы

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