Маркао: «У «Спартака» в сезоне-2000/01 была реально классная команда. Не ожидал, что забью по дублю «Арсеналу» и «Спортингу»

Бывший форвард «Спартака» Маркао вспомнил сезон Лиги чемпионов-2000/01, когда он сделал по дублю в ворота «Арсенала» и «Спортинга». Бразилец отметил уровень команды в тот момент.

«Не ожидал, что забью им по два гола. Но у нас была реально классная команда. Когда появилась возможность перейти в «Спартак», я был счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в «Спартаке», да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат. Но всe равно время кардинально отличалось от сегодняшних дней, когда по всему миру играет огромное число бразильцев», – сказал Маркао.