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  • Маркао: «У «Спартака» в сезоне-2000/01 была реально классная команда. Не ожидал, что забью по дублю «Арсеналу» и «Спортингу»

Маркао: «У «Спартака» в сезоне-2000/01 была реально классная команда. Не ожидал, что забью по дублю «Арсеналу» и «Спортингу»

25 апреля 2020, 14:13
19

Бывший форвард «Спартака» Маркао вспомнил сезон Лиги чемпионов-2000/01, когда он сделал по дублю в ворота «Арсенала» и «Спортинга». Бразилец отметил уровень команды в тот момент.

«Не ожидал, что забью им по два гола. Но у нас была реально классная команда. Когда появилась возможность перейти в «Спартак», я был счастлив. Хотя времена были другими. В газетах почти ничего не писали о России. Совсем чуть-чуть знал о вашем футболе лишь потому, что Робсон играл в «Спартаке», да и некоторые друзья прошли через российский чемпионат. Но всe равно время кардинально отличалось от сегодняшних дней, когда по всему миру играет огромное число бразильцев», – сказал Маркао.

  • Бразилец выступал за «Спартак» в 2000-2001 годах (десять матчей в чемпионате России, один гол).
  • Он брал с командой чемпионство.
  • Маркао завершил карьеру в 2009 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Арсенал Спортинг
Комментарии (19)
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derrik2000
1587816954
Да уж. Тогда Спартак был просто ЗВЁЗДНОЙ КОМАНДОЙ!!! Я до сих пор не знаю, почему Романцев всё таки решил продать Маркао в Японию? Играл-то просто классно!
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New Life
1587817094
Чо-то нафталином запахло.
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raritet
1587820061
Как вспомнишь, столько классных футболистов прошло через российский чемпионат. Звезд первой величины, конечно не было, но были вполне европейского уровня игроки.А Спартак в том сезоне выглядел отлично. Чем год еще запомнился- цены на футболистов поползли стремительно вверх...
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3a zenit
1587825959
Спартак бы в те года выиграл(купил) чемпионат даже с 22 инвалидами без ног
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