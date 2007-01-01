Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «АЗ Алкмаар» не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона

    «АЗ Алкмаар» на своем сайте опубликовал официальное заявление по поводу досрочного завершения сезона в Нидерландах.

    Клуб выразил недовольство итоговым распределением путевок в Лигу чемпионов.

    «В течение нескольких недель мы пытались в фоновом режиме разработать несколько сценариев, чтобы предотвратить ситуацию, в которой сейчас оказались. Наши предложения остались без ответа. Мы всегда придерживались согласованного пути и не согласны с распределением путевок в еврокубки. Мы разочарованы этим решением», – сообщил генеральный директор «АЗ» Роберт Эйнхорн.

    • У «Аякса» и «АЗ Алкмаара» по 56 очков в активе после 25 туров.
    • Амстердамцы находились выше в турнирной таблице только из-за разницы забитых и пропущенных голов.
    • «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше ЛЧ с раунда плей-офф квалификации.
    • «АЗ» придется стартовать в турнире со второго отборочного раунда.

    «Утрехт» пожалуется в УЕФА и суд из-за досрочного завершения сезона Эредивизие

    Источник: Официальный сайт «АЗ Алкмаара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4943

      серега кашин 2 минуты назад

      по справедливости должно быть наоборот и корупционеры из уефа должны на это повлиять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      AZ 14 минут назад

      2 раза АЗ обыграл Аякс. Равенство очков. Календарь у Аякса сложнее чем у АЗ. Естественно не согласны идти в квалификацию, а Аякс пускать на прямую

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      cavo36 14 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2956

      Борат 28 минут назад

      Боже! Какое же г*но тарасовский пищевик !!!
      Гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1724

      serhio80 > Борат 26 минут назад

      Какой же ты мудак, жаль твоих родителей

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76302
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru