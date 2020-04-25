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  • «АЗ Алкмаар» не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона

«АЗ Алкмаар» не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона

25 апреля 2020, 12:54
5

«АЗ Алкмаар» на своем сайте опубликовал официальное заявление по поводу досрочного завершения сезона в Нидерландах.

Клуб выразил недовольство итоговым распределением путевок в Лигу чемпионов.

«В течение нескольких недель мы пытались в фоновом режиме разработать несколько сценариев, чтобы предотвратить ситуацию, в которой сейчас оказались. Наши предложения остались без ответа. Мы всегда придерживались согласованного пути и не согласны с распределением путевок в еврокубки. Мы разочарованы этим решением», – сообщил генеральный директор «АЗ» Роберт Эйнхорн.

  • У «Аякса» и «АЗ Алкмаара» по 56 очков в активе после 25 туров.
  • Амстердамцы находились выше в турнирной таблице только из-за разницы забитых и пропущенных голов.
  • «Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше ЛЧ с раунда плей-офф квалификации.
  • «АЗ» придется стартовать в турнире со второго отборочного раунда.

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Источник: Официальный сайт «АЗ Алкмаара»
Голландия. Эредивизие АЗ Алкмаар
Комментарии (5)
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AZ
1587810865
2 раза АЗ обыграл Аякс. Равенство очков. Календарь у Аякса сложнее чем у АЗ. Естественно не согласны идти в квалификацию, а Аякс пускать на прямую
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серега кашин
1587811576
по справедливости должно быть наоборот и корупционеры из уефа должны на это повлиять
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моэм
1587814085
Если всё переведено в плоскость кубкового распределения , то при распределении мест в еврокубках в приоритете должны действовать именно кубковые правила...в данном случае , по результатам личных встреч , т.к. очков у них поровну то выше АЗ...просто Аякс , среди равных , ровнее остальных...у них своя мафия.
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Boeung777
1587820132
Вообще-то УЕФА обозначил свою позицию. Распределение еврокубковых мест только после доигранных чемпионатов. Всё остальное - нелегитимно.
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