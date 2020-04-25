«АЗ Алкмаар» не согласен с распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона

«АЗ Алкмаар» на своем сайте опубликовал официальное заявление по поводу досрочного завершения сезона в Нидерландах.

Клуб выразил недовольство итоговым распределением путевок в Лигу чемпионов.

«В течение нескольких недель мы пытались в фоновом режиме разработать несколько сценариев, чтобы предотвратить ситуацию, в которой сейчас оказались. Наши предложения остались без ответа. Мы всегда придерживались согласованного пути и не согласны с распределением путевок в еврокубки. Мы разочарованы этим решением», – сообщил генеральный директор «АЗ» Роберт Эйнхорн.

У «Аякса» и «АЗ Алкмаара» по 56 очков в активе после 25 туров.

Амстердамцы находились выше в турнирной таблице только из-за разницы забитых и пропущенных голов.

«Аякс» получил право начать выступление в следующем розыгрыше ЛЧ с раунда плей-офф квалификации.

«АЗ» придется стартовать в турнире со второго отборочного раунда.

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