Ляказетт, Луис и еще два игрока «Арсенала» получили выговор за нарушение режима изоляции

Четыре футболиста «Арсенала» нарушили режим самоизоляции.
Выговор получили Александр Ляказетт, Давид Луис, Гранит Джака и Николя Пепе после того, как руководство клуба увидело фото– и видеоподтверждения нарушений. Так, Пепе играл в футбол с друзьями в Северном Лондоне, Луис и Джака встретились в парке в Саутгейте, а Ляказетта сфотографировали во время его беседы с парковщиком автомобилей. Со всеми игроками была проведена разъяснительная работа.
- Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Арсенал» занимает в АПЛ девятое место.
- В Великобритании подтверждено свыше 133 тысяч случаев заражения COVID-19, умерших от коронавируса – 18 100.
Источник: Sky Sports