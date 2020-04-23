Ляказетт, Луис и еще два игрока «Арсенала» получили выговор за нарушение режима изоляции

Четыре футболиста «Арсенала» нарушили режим самоизоляции.

Выговор получили Александр Ляказетт, Давид Луис, Гранит Джака и Николя Пепе после того, как руководство клуба увидело фото– и видеоподтверждения нарушений. Так, Пепе играл в футбол с друзьями в Северном Лондоне, Луис и Джака встретились в парке в Саутгейте, а Ляказетта сфотографировали во время его беседы с парковщиком автомобилей. Со всеми игроками была проведена разъяснительная работа.