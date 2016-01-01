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    Ляказетт, Луис и еще два игрока «Арсенала» получили выговор за нарушение режима изоляции

    Четыре футболиста «Арсенала» нарушили режим самоизоляции.

    Выговор получили Александр Ляказетт, Давид Луис, Гранит Джака и Николя Пепе после того, как руководство клуба увидело фото– и видеоподтверждения нарушений. Так, Пепе играл в футбол с друзьями в Северном Лондоне, Луис и Джака встретились в парке в Саутгейте, а Ляказетта сфотографировали во время его беседы с парковщиком автомобилей. Со всеми игроками была проведена разъяснительная работа.

    • Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Арсенал» занимает в АПЛ девятое место.
    • В Великобритании подтверждено свыше 133 тысяч случаев заражения COVID-19, умерших от коронавируса – 18 100.

    Источник: Sky Sports

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