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  • Экс-защитник «Спартака» Зоа: «Дзюба не хочет уезжать за границу, потому что в «Зените» ему платят много денег»

Экс-защитник «Спартака» Зоа: «Дзюба не хочет уезжать за границу, потому что в «Зените» ему платят много денег»

23 апреля 2020, 12:46
22

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа выразил уверенность, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стремится играть в европейском клубе, поскольку ему там не будут столько платить.

«Дзюба – хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет – в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку», – сказал камерунец.

  • Зоа выступал за «Спартак» с 2004 по 2005 год.
  • Дзюба – воспитанник московского клуба.
  • Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Зоа Овона
Комментарии (22)
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spartakuz
1587636321
В этом и вся проблема: зарплаты - несоизмеримы с качеством российского футбола.
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серега кашин
1587636381
да и не сможет там играть
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Алехсбургер.
1587636924
палочкой на песке написал, или ракушкой цветной нацарапал.
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paracetamol
1587643650
Свиньи во всякой бочке хотят быть затычками, даже бывшие! Хотя, говорят, бывших свиней не бывает. Генетика перестраивается.
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морозз
1587649988
Огромные деньги заставляют футболистов вариться в каше внутреннего чемпионата, при этом уже не идёт речь о какой мотивации и желании попробовать что то новое!
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derrik2000
1587650595
А если просто Дзюбу всё устраивает в Зените? Тапкой вариант Зоа не рассматривал? P.S. Прочитал полное инервью с ним. Таких, как Зоа в те годы в Спартаке, было подавляющее большинство. Думаю, что и их жизнь после футбола примерно одинаково сложилась.
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латунный
1587651932
а кому он там нужен там деревянные и свои есть
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New Life
1587653181
Откуда Зоа знает, что о зюбе говорит весь мир. Я думаю в его представлении весь мир это дятлы из Спорт-Экспресса.
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Mister_Tomsk
1587661582
Я терпеть не могу зенит, но больше всего не могу терпеть неадекватных болел спартака, кукареку епаные неадекваты
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Иван Петров 1986
1587667502
Да об этом давно всем известно. Только он сам не догадывается.
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