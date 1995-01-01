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    Экс-защитник «Спартака» Зоа: «Дзюба не хочет уезжать за границу, потому что в «Зените» ему платят много денег»

    Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа выразил уверенность, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стремится играть в европейском клубе, поскольку ему там не будут столько платить.

    «Дзюба – хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет – в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку», – сказал камерунец.

    • Зоа выступал за «Спартак» с 2004 по 2005 год.
    • Дзюба – воспитанник московского клуба.
    • Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +787

      Cleaner 5 минут назад

      Кто бы в этом сомневался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      borat-chmo 10 минут назад

      Это который забил автогол и в ладоши хлопал потом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +329

      Алехсбургер. 19 минут назад

      палочкой на песке написал,
      или ракушкой цветной нацарапал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2954

      Борат 22 минуты назад

      Что это за легенда пищевика люк зоа ?
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +4912

      серега кашин 28 минут назад

      да и не сможет там играть

      1
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      Рейтинг: +1138

      spartakuz 29 минут назад

      В этом и вся проблема: зарплаты - несоизмеримы с качеством российского футбола.

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