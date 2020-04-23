Экс-защитник «Спартака» Зоа: «Дзюба не хочет уезжать за границу, потому что в «Зените» ему платят много денег»

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа выразил уверенность, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стремится играть в европейском клубе, поскольку ему там не будут столько платить.

«Дзюба – хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет – в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку», – сказал камерунец.