Экс-защитник «Спартака» Зоа: «Дзюба не хочет уезжать за границу, потому что в «Зените» ему платят много денег»

Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа выразил уверенность, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не стремится играть в европейском клубе, поскольку ему там не будут столько платить.
«Дзюба – хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет – в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку», – сказал камерунец.
- Зоа выступал за «Спартак» с 2004 по 2005 год.
- Дзюба – воспитанник московского клуба.
- Контракт форварда с «Зенитом» истекает летом.
Источник: «Спорт-Экспресс»