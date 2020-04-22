Игроки «Уотфорда» согласились на отсрочку зарплат из-за пандемии

Руководство «Уотфорда» договорилось с игроками об отсрочке выплат по контрактам в связи с пандемией коронавируса. Это поможет сохранить клубу финансовую стабильность.
«Наши договоренности конфиденциальны, но они в интересах помощи клубу, в этом не должно быть сомнений», – прокомментировал капитан «Уотфорда» Трой Дини.
- «Уотфорд» лишь благодаря дополнительным показателям не идет в зоне вылета АПЛ.
- Сезон приостановили в марте.
- По всему миру от инфекции умерло более 171000 человек.
Источник: официальный сайт «Уотфорда»