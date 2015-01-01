Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    «Динамо» пригласило телеведущего Соловьева на домашнюю игру после критики в свой адрес

    Московское «Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на первую домашнюю игру при зрителях. Ранее Соловьев сообщил, что не может болеть за «Динамо», которое «крышуют» и тренирует «хрен знает, что за тренер».

    «Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо». Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

    – познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

    – посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

    – приобрести клубную атрибутику;

    – оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире прямо со стадиона.

    ⠀Наши двери открыты!», – написано в инстаграме клуба.

    • Соловьев говорил, что болел за «Динамо» во времена СССР.
    • Москвичи занимают в турнирной таблице чемпионата России шестое место.

    Источник: Инстаграм «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76258
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru