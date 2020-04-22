«Динамо» пригласило телеведущего Соловьева на домашнюю игру после критики в свой адрес

Московское «Динамо» пригласило телеведущего Владимира Соловьева на первую домашнюю игру при зрителях. Ранее Соловьев сообщил, что не может болеть за «Динамо», которое «крышуют» и тренирует «хрен знает, что за тренер».

«Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому «Динамо». Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

– познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

– посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

– приобрести клубную атрибутику;

– оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире прямо со стадиона.

⠀Наши двери открыты!», – написано в инстаграме клуба.