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    Лукаку извинился перед «Интером» за слова о коронавирусе

    Форвард «Интера» Ромелу Лукаку принес извинения после своего заявления о том, что клуб не побеспокоился о том, чтобы обезопасить команду от заражения коронавирусом в то время как 23 футболиста испытали симптомы COVID-19.

    По информации Football Italia, «Интер» принял извинения бельгийца. Несмотря на нарушение Лукаку кодекса этики клуба, принято решение не штрафовать нападающего.

    Источник: Football Italia

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