Лукаку извинился перед «Интером» за слова о коронавирусе

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку принес извинения после своего заявления о том, что клуб не побеспокоился о том, чтобы обезопасить команду от заражения коронавирусом в то время как 23 футболиста испытали симптомы COVID-19.
По информации Football Italia, «Интер» принял извинения бельгийца. Несмотря на нарушение Лукаку кодекса этики клуба, принято решение не штрафовать нападающего.
- В марте коронавирус был выявлен у троих игроков «Ювентуса»: Даниэле Ругани, Блейза Матюиди и Пауло Дибалы.
- Также случаи заражения были в «Сампдории», «Фиорентине» и других итальянских клубах.
Источник: Football Italia