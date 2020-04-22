Лукаку извинился перед «Интером» за слова о коронавирусе

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку принес извинения после своего заявления о том, что клуб не побеспокоился о том, чтобы обезопасить команду от заражения коронавирусом в то время как 23 футболиста испытали симптомы COVID-19.

По информации Football Italia, «Интер» принял извинения бельгийца. Несмотря на нарушение Лукаку кодекса этики клуба, принято решение не штрафовать нападающего.