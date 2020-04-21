Лукаку: «В январе 23 игрока «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что его одноклубники испытывали симптомы коронавируса еще до пандемии.

«В конце декабря у нас была недельная пауза, после которой мы вернулись к работе. Клянусь, 23 из 25 игроков болели. Я не шучу. Мы играли с «Кальяри» Раджи Наингголана, и примерно после 25 минут одному из наших защитников пришлось покинуть поле. Он не мог продолжать играть, чуть не упал в обморок. У всех игроков был кашель и повышенная температура. Во время разминки я чувствовал себя намного жарче, чем обычно.

После матча у нас был запланирован обед с представителями компании Puma, но я поблагодарил их и отправился прямиком в постель. Нам не делали тесты на коронавирус, так что мы никогда не узнаем наверняка, был он у нас или нет», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на эфир футболиста в инстаграме.