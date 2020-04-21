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    Лукаку: «В январе 23 игрока «Интера» болели. Нам не делали тесты на коронавирус»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что его одноклубники испытывали симптомы коронавируса еще до пандемии.

    «В конце декабря у нас была недельная пауза, после которой мы вернулись к работе. Клянусь, 23 из 25 игроков болели. Я не шучу. Мы играли с «Кальяри» Раджи Наингголана, и примерно после 25 минут одному из наших защитников пришлось покинуть поле. Он не мог продолжать играть, чуть не упал в обморок. У всех игроков был кашель и повышенная температура. Во время разминки я чувствовал себя намного жарче, чем обычно.

    После матча у нас был запланирован обед с представителями компании Puma, но я поблагодарил их и отправился прямиком в постель. Нам не делали тесты на коронавирус, так что мы никогда не узнаем наверняка, был он у нас или нет», — цитирует Лукаку Football Italia со ссылкой на эфир футболиста в инстаграме.

    Источник: Football Italia

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    21.04.2020 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67330

      portero 21 апреля 2020, 21:34

      вполне возможно..... да и сейчас тестов мало и всех с легкой формой(неизвестно чего) зачем-то ложат в больничку а результаты тестов не сообщают (наверное на поезде в Москву везут)... шоу продолжается.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Снег 21 апреля 2020, 18:03

      Когда хохлы с незнанием русского языка покинут редакцию? Выбешиваете уже!. 23- ИГРОКА! ****, набрали кого... Наймите корректора, дебилы, чтобы вас не страшно читать было.

      -1
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