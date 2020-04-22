Червиченко – о влиянии нефтяных цен на «Спартак»: «Денег может быть меньше, но 50-70 миллионов на команду найдут»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как обрушение цен на нефть может повлиять на клуб.

«Цены на нефть, конечно, падают, но не всe так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется.

Это может сыграть свою роль в ведении переговоров. Например, это может использоваться как аргумент для снижения цены как по трансферу, так и по переподписанию контракта. Вся ситуация с нефтью в целом неприятная. Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше, либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50-70 миллионов», — сказал Червиченко.