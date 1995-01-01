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    Червиченко – о влиянии нефтяных цен на «Спартак»: «Денег может быть меньше, но 50-70 миллионов на команду найдут»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко предположил, как обрушение цен на нефть может повлиять на клуб.

    «Цены на нефть, конечно, падают, но не всe так трагично. У нас многие люди путают реальную стоимость на нефть и фьючерсы, о которых все кричат уже два дня. В рамках большой компании расходы на «Спартак» небольшие, поэтому вряд ли это как-то скажется на команде и что-то поменяется.

    Это может сыграть свою роль в ведении переговоров. Например, это может использоваться как аргумент для снижения цены как по трансферу, так и по переподписанию контракта. Вся ситуация с нефтью в целом неприятная. Скорее всего, в этом году денег может быть гораздо меньше, либо их может не быть вовсе. Но даже это не означает, что на команду не найдут 50-70 миллионов», — сказал Червиченко.

    • Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 год.
    • Чемпионат России приостановлен минимум до 31 мая. «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1506

      житель СПб 2 часа назад

      Ну вот. В "народной нефтяной команде" все будет хорошо. Также как и в "народной газовой команде" тоже никто не жалуется. То же - и в "народной железнодорожной команде".

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