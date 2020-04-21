Рассказов: «Агент разговаривал с «Аугсбургом» об аренде. Потом Цорн сказал, что «Спартак» рассчитывает на меня и верит»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог оказаться в Германии. Агент вел переговоры с «Аугсбургом».

«Мой агент летал в Германию, разговаривал [с «Аугсбургом»]. Он летал, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Штефаном Лихштайнером тогда были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит», – сказал Рассказов в инстаграм-эфире.