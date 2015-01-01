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    Рассказов: «Агент разговаривал с «Аугсбургом» об аренде. Потом Цорн сказал, что «Спартак» рассчитывает на меня и верит»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов мог оказаться в Германии. Агент вел переговоры с «Аугсбургом».

    «Мой агент летал в Германию, разговаривал [с «Аугсбургом»]. Он летал, когда я много матчей сидел на замене. Вплоть до последнего времени говорили об аренде, разговоров о покупке не было. Штефаном Лихштайнером тогда были недовольны, но нужно было с ним расторгнуть контракт. Они не успели. Потом Томас Цорн сказал, что меня не отпустили бы в любом случае, клуб рассчитывает на меня и верит», – сказал Рассказов в инстаграм-эфире.

    • Защитник – воспитанник «Спартака»,
    • В текущем сезоне РПЛ он сыграл в 12 матчах.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: инстаграм «Дневник фаната»

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