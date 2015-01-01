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    Гершкович: «Если из РПЛ уедут Тедеско и Божович, никто не расстроится»

    Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что потеря иностранных тренеров никак не скажется на РПЛ.

    «Считает, что уход большинства специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве. Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек 7-8.

    Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем», — сказал Гершкович.

    Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4633

      subbotaspartak 3 минуты назад

      Ихние деньги тебе не достанутся,
      На худой конец в клубах останутся.
      А Объединению отечественных тренеров холодный душ -
      Тренерами в ДЮСШ.

      0
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      Рейтинг: +5810

      Сильвербой 16 минут назад

      До чего же корыстный и мерзкий человечешка, этот хмырь!!! Понятно дело, нет отечественных тренеров, не нужен и глава объединения!!! С прибывания здесь Тедеско и Божовича тебе не перепадает ничего, упырь!!??

      0
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      Рейтинг: +3613

      Alekxei Z. 20 минут назад

      Если кормушку Гершковича прикроют , то вообще никто не заметит.

      1
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 35 минут назад

      а я помню как он шведам банку вложил! 1968г. ссср - швеция 2:2...

      0
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      Рейтинг: +721

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Если уйдёшь ты... то я так и не знаю, кто это был.

      1
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      Рейтинг: +2199

      aaaaahhhh 1 час назад

      Если человек дебил то это в любом возрасте.

      2
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      Рейтинг: +2557

      Hektor 84 1 час назад

      А кто спрашивал твое мнение?

      0
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      Рейтинг: +1795

      giluxa1963 > Hektor 84 1 час назад

      твоего тоже так то ни кто не спрашивал

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