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  • Гершкович: «Если из РПЛ уедут Тедеско и Божович, никто не расстроится»

Гершкович: «Если из РПЛ уедут Тедеско и Божович, никто не расстроится»

21 апреля 2020, 16:22
19

Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что потеря иностранных тренеров никак не скажется на РПЛ.

«Считает, что уход большинства специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве. Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек 7-8.

Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем», — сказал Гершкович.

Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Божович Миодраг Тедеско Доменико
Комментарии (19)
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Hektor 84
1587475968
А кто спрашивал твое мнение?
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aaaaahhhh
1587477054
Если человек дебил то это в любом возрасте.
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СвинкаСправедливости
1587477416
Если уйдёшь ты... то я так и не знаю, кто это был.
Ответить
Сильвербой
1587480083
До чего же корыстный и мерзкий человечешка, этот хмырь!!! Понятно дело, нет отечественных тренеров, не нужен и глава объединения!!! С прибывания здесь Тедеско и Божовича тебе не перепадает ничего, упырь!!??
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subbotaspartak
1587480898
Ихние деньги тебе не достанутся, На худой конец в клубах останутся. А Объединению отечественных тренеров холодный душ - Тренерами в ДЮСШ.
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JTherry
1587485010
"Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится" ...Гершкович, неужто сам тренировать будешь?
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VVM1964
1587487319
Лично Гершгович может ничего и не потеряет , но сомневаюсь что и что либо приобретет .
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New Life
1587493297
"Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится." Я расстроюсь.
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Sky Spartak
1587499142
Вроде нормальный тренер в прошлом...но так говорить,как минимум не корректно..так как сам тренировал...По мне,так Божович качественный тренер...Тодеско конечно ещё не раскрылся...но тоже виден рисунок игры...Допустим тот же Шалимов...ну ни в одной команде не видно было чего он хочет..по крайней мере рисунка я не видел...хотя игрок супер был...
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zigbert
1587560679
Такое можно сказать и ко всем остальным тренерам.
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