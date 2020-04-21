Гершкович: «Если из РПЛ уедут Тедеско и Божович, никто не расстроится»

Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что потеря иностранных тренеров никак не скажется на РПЛ.

«Считает, что уход большинства специалистов и футболистов из российского футбола не скажется на его качестве. Кризис сейчас во всех странах, все футболисты идут на понижение зарплат. Но давайте подумаем — по кому из иностранных игроков и тренеров мы будем очень скучать, если из-за кризиса они захотят уехать? Таких футболистов можно по пальцам пересчитать, жалко будет человек 7-8.

Такие есть в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. А если посмотреть на вторую часть таблицы, то там вообще есть легионеры, которые наш футбол тянут назад. Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем», — сказал Гершкович.

Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»