Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался по вопросу сокращения зарплат игроков в связи с приостановкой сезона. Функционер призвал относиться к футболистам с уважением.

«Все попали в стрессовую ситуацию – и футболисты, и тренеры. Нет тренировок и матчей, идут дискуссии о том, что футболисты жадные и не хотят идти на понижение зарплат. Все это влияет на ребят/ Думаю, к ним надо относиться с уважением. Я не понаслышке знаю, какой это тяжелый труд, связанный с определенным риском для здоровья.

Могу сказать, что футболисты – порядочные люди, и когда их начинают сравнивать с людьми из других профессий, не все понимают, насколько это тяжелый физический труд. Не хочу никого сейчас обидеть.

Карьера футболиста короткая, и чтобы достичь высокого уровня, им приходится отказываться от разных вещей с самого детства. Без любви к футболу нельзя добиться высоких результатов. И многие из игроков занимаются футболом не из-за денег, а из любви к спорту номер один.

Хочется поддержать ребят, и не всегда приятно читать бредни про них», – сказал Гершкович «Р-Спорт».