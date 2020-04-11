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    Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

    Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался по вопросу сокращения зарплат игроков в связи с приостановкой сезона. Функционер призвал относиться к футболистам с уважением.

    «Все попали в стрессовую ситуацию – и футболисты, и тренеры. Нет тренировок и матчей, идут дискуссии о том, что футболисты жадные и не хотят идти на понижение зарплат. Все это влияет на ребят/ Думаю, к ним надо относиться с уважением. Я не понаслышке знаю, какой это тяжелый труд, связанный с определенным риском для здоровья.

    Могу сказать, что футболисты – порядочные люди, и когда их начинают сравнивать с людьми из других профессий, не все понимают, насколько это тяжелый физический труд. Не хочу никого сейчас обидеть.

    Карьера футболиста короткая, и чтобы достичь высокого уровня, им приходится отказываться от разных вещей с самого детства. Без любви к футболу нельзя добиться высоких результатов. И многие из игроков занимаются футболом не из-за денег, а из любви к спорту номер один.

    Хочется поддержать ребят, и не всегда приятно читать бредни про них», – сказал Гершкович «Р-Спорт».

    • Ряд клубов РПЛ понизил зарплату игроков.
    • Чемпионат приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: «Р-Спорт»

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    11.04.2020 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2295

      Hektor 84 9 часов назад

      Вот интересно чем его объединение занимается и кем финансируется?

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