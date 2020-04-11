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  • Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

Гершкович – о сокращении зарплат игроков: «К футболистам надо относиться с уважением. Это тяжелый труд, связанный с риском»

11 апреля 2020, 23:20
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Член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался по вопросу сокращения зарплат игроков в связи с приостановкой сезона. Функционер призвал относиться к футболистам с уважением.

«Все попали в стрессовую ситуацию – и футболисты, и тренеры. Нет тренировок и матчей, идут дискуссии о том, что футболисты жадные и не хотят идти на понижение зарплат. Все это влияет на ребят/ Думаю, к ним надо относиться с уважением. Я не понаслышке знаю, какой это тяжелый труд, связанный с определенным риском для здоровья.

Могу сказать, что футболисты – порядочные люди, и когда их начинают сравнивать с людьми из других профессий, не все понимают, насколько это тяжелый физический труд. Не хочу никого сейчас обидеть.

Карьера футболиста короткая, и чтобы достичь высокого уровня, им приходится отказываться от разных вещей с самого детства. Без любви к футболу нельзя добиться высоких результатов. И многие из игроков занимаются футболом не из-за денег, а из любви к спорту номер один.

Хочется поддержать ребят, и не всегда приятно читать бредни про них», – сказал Гершкович «Р-Спорт».

  • Ряд клубов РПЛ понизил зарплату игроков.
  • Чемпионат приостановлен как минимум до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
  • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Hektor 84
1586648569
Вот интересно чем его объединение занимается и кем финансируется?
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