Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо»

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

«Карпин в «Локо»?! Меня часто упрекают в снисходительности и избыточно доброжелательном отношении к своим друзьям… Но все же, если я предложу вам выбрать пять и даже 10 главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали – вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локо», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»