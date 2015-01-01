Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо»

Я бы не стал так категорично утверждать. Относительно Ростова, Локомотив это повышение. Деньги , практически каждый год еврокубки, опять же Москва !!
Карпин игрок , амбиции выше крыше, да и быть всё время "первым парнем на деревне" ( не в обиду Ростову ) думаю не для него.
Вопрос то думаю в Сёмине. При ЮП никто в Локо себя комфортно чувствовать не будет.
Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».
«Карпин в «Локо»?! Меня часто упрекают в снисходительности и избыточно доброжелательном отношении к своим друзьям… Но все же, если я предложу вам выбрать пять и даже 10 главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали – вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локо», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
- По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.
Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»