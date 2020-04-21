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  • Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо»

Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо»

21 апреля 2020, 15:11
14

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

«Карпин в «Локо»?! Меня часто упрекают в снисходительности и избыточно доброжелательном отношении к своим друзьям… Но все же, если я предложу вам выбрать пять и даже 10 главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали – вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локо», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Карпин Валерий Уткин Василий
Комментарии (14)
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Томик
1587471973
Псих - скорее к Гончаренко относится или Акинфееву. Точно не Карпин.
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JTherry
1587474044
псих - это сам Вася, разругавшийся со всеми)) но уж точно - не Карпин...
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Граф2019
1587480081
Вася! Карпушечка не псих,он ювелир! скоро у нас введут троежонство! Бо баб до фига, а мужики от вирусов прячутся... а ты Вася учись!
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Снег
1587481545
Вася. жирненький боров, а тебя кто-нибудь спрашивал об этом и просил обмолвиться? Нет. Вот и сиди в своём блоге. Сиди молча. Никому ты ужО не нужен.
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Кнут Юхансон
1587484842
Вася - правдоруб !
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nominum
1587493622
Непонятно нафига Карпину Локо? В Ростове его всё устраивает, о чём он неоднократно говорил. И самое главное, что в Ростове у Карпина всё получается. От добра добра не ищут. Да и для бывшего спартаковца Локомотив- не такое уж и повышение.
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portero
1587494320
Вася все мы психи, и ты тоже.....
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zigbert
1587560051
Карпин вроде бы отрицает эти самые переговоры. Тогда и смысла нет об этом говорить.
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