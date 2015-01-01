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    Уткин: «Вы вряд ли скажете, что Карпин псих. А раз так, он точно не придет в «Локо»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ведет переговоры с «Локомотивом».

    «Карпин в «Локо»?! Меня часто упрекают в снисходительности и избыточно доброжелательном отношении к своим друзьям… Но все же, если я предложу вам выбрать пять и даже 10 главных черт личности Карпина, даже если вы никогда и ни в чем ему не симпатизировали – вы вряд ли скажете, что он псих. А раз так, Карпин совершенно точно не придет в «Локо», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • По информации Tuttomercatoweb, московский клуб предложил 51-летнему специалисту пост спортивного директора.

    Карпин посмеялся над слухами о переговорах с «Локомотивом»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3613

      Alekxei Z. 20 секунд назад

      Я бы не стал так категорично утверждать. Относительно Ростова, Локомотив это повышение. Деньги , практически каждый год еврокубки, опять же Москва !!
      Карпин игрок , амбиции выше крыше, да и быть всё время "первым парнем на деревне" ( не в обиду Ростову ) думаю не для него.
      Вопрос то думаю в Сёмине. При ЮП никто в Локо себя комфортно чувствовать не будет.

      0
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 15 минут назад

      Вася! Карпушечка не псих,он ювелир! скоро у нас введут троежонство! Бо баб до фига, а мужики от вирусов прячутся... а ты Вася учись!

      0
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      Рейтинг: +4198

      JTherry 1 час назад

      псих - это сам Вася, разругавшийся со всеми)) но уж точно - не Карпин...

      0
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      Рейтинг: +3944

      САДЫЧОК > JTherry 1 час назад

      За одно , то что Вася скинул Колоскова и сейчас говорит правду про Соловьева -тебе надо уважительно излагать свои мысли , если ты не лох !

      3
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      Рейтинг: +2599

      Томик 2 часа назад

      Псих - скорее к Гончаренко относится или Акинфееву. Точно не Карпин.

      1
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      Рейтинг: +10740

      vladimir-7 > Томик 2 часа назад

      У кого чего болит, тот о том и говорит. Ты без п..дюлей, как без
      пряников.

      3
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      Рейтинг: +2599

      Томик > vladimir-7 2 часа назад

      Вова, причём тут твои фантазии про ******* и Гончаренко с Акинфеевым, дурик?

      0
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      Рейтинг: +10740

      vladimir-7 > Томик 42 минуты назад

      Разговор-то идёт о Локомотиве и Карпине, а ты всё
      о Ганчаренко и о Акинфееве.

      2
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      Рейтинг: +4633

      subbotaspartak > Томик 6 минут назад

      А по моему Палыч во время игр ведёт себя как истеричка.
      Сказывается "электричка"?

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