Магкеев: «Не согласен отдать чемпионство «Зениту» в случае аннулирования сезона. Шансы у «Локомотива» есть»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал возможность досрочного признания «Зенита» чемпионом.

— Евсеев сказал, что не видит ничего страшного, если чемпионство отдадут «Зениту» при аннулировании.

— Нет, не согласен. 8 очков отрыва и 8 туров впереди… Все можно отыграть, все бывает. Шансы догнать «Зенит» у нас есть.

— То есть, минимум задача — это Лига чемпионов, а максимум — чемпионство?

— Да, так и есть, – сказал Магкеев.

«Зенит» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Локомотива» на девять очков.

Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»