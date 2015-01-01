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    Магкеев: «Не согласен отдать чемпионство «Зениту» в случае аннулирования сезона. Шансы у «Локомотива» есть»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал возможность досрочного признания «Зенита» чемпионом.

    — Евсеев сказал, что не видит ничего страшного, если чемпионство отдадут «Зениту» при аннулировании.

    — Нет, не согласен. 8 очков отрыва и 8 туров впереди… Все можно отыграть, все бывает. Шансы догнать «Зенит» у нас есть.

    — То есть, минимум задача — это Лига чемпионов, а максимум — чемпионство?

    — Да, так и есть, – сказал Магкеев.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя в виде «Локомотива» на девять очков.

    Евсеев: «РПЛ нужно доиграть. Если нет, то чемпионом можно объявить «Зенит»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 7 минут назад

      правильно! а дулю им на лысый череп...

      0
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      Рейтинг: +2640

      Черкизовский Кот 17 минут назад

      У Зенита - Дзюба и Азмун, а у нас - Эдер. Какое чемпионство? Спасибо Палычу и Крыховяку, что мы на втором месте.

      0
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      Рейтинг: +5532

      paracetamol 17 минут назад

      Тебя кто спрашивал? Иди, играть учись, недомерок!

      2
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      Рейтинг: +15

      Artemka544 45 минут назад

      Шансы нулевые!!!

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      Рейтинг: +2931

      Борат 46 минут назад

      Девять очков, чучело!
      Ну и надеюсь все же доиграют и паровозы скатятся за пределы тройки !!! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +5532

      paracetamol > Борат 16 минут назад

      Дак уж, в ЛЧ совсем позорные, делать там им совсем нечего, позор один!

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