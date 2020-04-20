«Ростов» начал продавать защитные маски по 300 рублей

«Ростов» объявил о начале продаж защитных масок.

«Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать», – говорится в публикации на официальном сайте клуба.