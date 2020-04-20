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    «Ростов» начал продавать защитные маски по 300 рублей

    «Ростов» объявил о начале продаж защитных масок.

    «Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать», – говорится в публикации на официальном сайте клуба.

    • Купить маски можно в фан-шопе «Ростова».
    • Изделие изготовлено из синтетики (внешний слой) и хлопчатобумажной ткани (внутренний слой).
    • Цена – 300 рублей за штуку.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    20.04.2020 23:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1967

      Axe111 26 минут назад

      А че не 3000 рублей???

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