«Ростов» начал продавать защитные маски по 300 рублей

«Ростов» объявил о начале продаж защитных масок.
«Многоразовая двухслойная продукция с принтом предназначена для защиты органов дыхания человека от пыли и взвешенных частиц в воздухе, изготовлена из высококачественных материалов, хорошо пропускает воздух, в ней легко дышать», – говорится в публикации на официальном сайте клуба.
- Купить маски можно в фан-шопе «Ростова».
- Изделие изготовлено из синтетики (внешний слой) и хлопчатобумажной ткани (внутренний слой).
- Цена – 300 рублей за штуку.
Источник: Официальный сайт «Ростова»