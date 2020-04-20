«Вы – самое главное, что есть у клуба, мы безумно скучаем». Слуцкий поздравил болельщиков «Рубина» с днем рождения клуба

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанцев в день рождения клуба. Сегодня «Рубину» исполнилось 62 года.

«Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Поздравляю вас с днeм рождения клуба.

К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением.

Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждeм встречи с вами, потому что вы – самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Ещe раз с днeм рождения!», – сказал специалист.