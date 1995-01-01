Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    «Вы – самое главное, что есть у клуба, мы безумно скучаем». Слуцкий поздравил болельщиков «Рубина» с днем рождения клуба

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанцев в день рождения клуба. Сегодня «Рубину» исполнилось 62 года.

    «Дорогие болельщики футбольного клуба «Рубин»! Поздравляю вас с днeм рождения клуба.

    К сожалению, мы не можем отпраздновать это событие вместе. Сейчас такое время, что мы не можем делать прогнозы, когда мы сможем встретиться и посмотреть друг другу в глаза. Порадовать друг друга чем-либо: мы результатом, вы прекрасным болением.

    Но вы должны знать, что в любом случае мы с нетерпением ждeм встречи с вами, потому что вы – самое главное, что есть у клуба, и мы безумно скучаем. Ещe раз с днeм рождения!», – сказал специалист.

    • «Рубин» основан в 1958 году под названием «Искра». Изначально был командой Казанского авиационного завода №2.
    • Клуб – двукратный чемпион России (2008, 2009).
    • В текущем чемпионате «Рубин» занимает 14-е место.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1431

      житель СПб 1 час назад

      Пока, похоже, что само главное, что есть у Рубина - это Бердыев и достижения клуба под его руководством.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76228
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru