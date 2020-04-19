Экс-игрок «Зенита» Шумуликоски: «Газпром Арена» – лучшая в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» Величе Шумуликоски оценил стадион команды, построенный в 2018 году. Македонец считает его лучшим на континенте.
«Видел новый стадион «Зенита» – уровень! Думаю, лучшая арена в Европе! Конечно, с «Петровским» его не сравнять.
Горжусь тем, что играл в «Зените». Сейчас понимаю, что те годы в Петербурге были удивительными», – сказал Шумуликоски «Р-Спорт».
- Македонец играл в Санкт-Петербурге с 2004 по 2006 год (46 матчей в РПЛ, один гол).
- Также в России он выступал за «Сибирь» (2010-2012 годы).
- Сейчас Шумуликоски работает тренером чешского «Словацко».
Источник: «Р-Спорт»