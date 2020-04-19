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    Экс-игрок «Зенита» Шумуликоски: «Газпром Арена» – лучшая в Европе»

    Бывший полузащитник «Зенита» Величе Шумуликоски оценил стадион команды, построенный в 2018 году. Македонец считает его лучшим на континенте.

    «Видел новый стадион «Зенита» – уровень! Думаю, лучшая арена в Европе! Конечно, с «Петровским» его не сравнять.

    Горжусь тем, что играл в «Зените». Сейчас понимаю, что те годы в Петербурге были удивительными», – сказал Шумуликоски «Р-Спорт».

    • Македонец играл в Санкт-Петербурге с 2004 по 2006 год (46 матчей в РПЛ, один гол).
    • Также в России он выступал за «Сибирь» (2010-2012 годы).
    • Сейчас Шумуликоски работает тренером чешского «Словацко».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3842

      vladik12 1 час назад

      Наверное, он просто не был на стадионе "Полево" в Костроме.

      0
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      ...
      Рейтинг: +19860

      пьяныйхоровод > vladik12 47 минут назад

      Он как "открываху" увидел , сразу полюбил все стадионы в Костроме .

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