Экс-игрок «Зенита» Шумуликоски: «Газпром Арена» – лучшая в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» Величе Шумуликоски оценил стадион команды, построенный в 2018 году. Македонец считает его лучшим на континенте.

«Видел новый стадион «Зенита» – уровень! Думаю, лучшая арена в Европе! Конечно, с «Петровским» его не сравнять.

Горжусь тем, что играл в «Зените». Сейчас понимаю, что те годы в Петербурге были удивительными», – сказал Шумуликоски «Р-Спорт».