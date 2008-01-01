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    «Вместе мы преодолеем все невзгоды!». Фанаты «Ростова» развезли продукты пожилым жителям Ростова-на-Дону

    Болельщики «Ростова» в условиях пандемии коронавируса устроили благотворительную акцию. Они развезли продукты пожилым жителям города. Видео доступно ниже.

    «ФК «Ростов» совместно с болельщиками провел благотворительную акцию. Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции. Вместе мы преодолеем все невзгоды!» – уверена пресс-служба южан.

    • Из-за пандемии РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
    • По всему миру от инфекции умерло более 150000 человек.
    • «Ростов» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: ютуб-канал «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +469

      New Life 28 минут назад

      Молодцы ребята ! В Италии футбольный клуб Рома развозит продукты старикам, а наши только зарплаты снижают и жалуются.

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