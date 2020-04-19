«Вместе мы преодолеем все невзгоды!». Фанаты «Ростова» развезли продукты пожилым жителям Ростова-на-Дону

Болельщики «Ростова» в условиях пандемии коронавируса устроили благотворительную акцию. Они развезли продукты пожилым жителям города. Видео доступно ниже.

«ФК «Ростов» совместно с болельщиками провел благотворительную акцию. Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции. Вместе мы преодолеем все невзгоды!» – уверена пресс-служба южан.