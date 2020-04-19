«Вместе мы преодолеем все невзгоды!». Фанаты «Ростова» развезли продукты пожилым жителям Ростова-на-Дону

Болельщики «Ростова» в условиях пандемии коронавируса устроили благотворительную акцию. Они развезли продукты пожилым жителям города. Видео доступно ниже.
«ФК «Ростов» совместно с болельщиками провел благотворительную акцию. Призываем вас по возможности помогать пожилым соседям и знакомым, находящимся в самоизоляции. Вместе мы преодолеем все невзгоды!» – уверена пресс-служба южан.
- Из-за пандемии РПЛ не возобновится раньше 31 мая.
- По всему миру от инфекции умерло более 150000 человек.
- «Ростов» в РПЛ идет четвертым.
Источник: ютуб-канал «Ростова»