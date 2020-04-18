«Брайтон» может включать звук шума болельщиков на стадионе, если сезон АПЛ будет продолжен без зрителей

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил, что у клуба есть несколько инициатив на случай, если сезон АПЛ будет продолжен без зрителей.

Во-первых, рассматривается возможность имитации шума болельщиков путем включения соответствующего звука на стадионе.

Во-вторых, на пустых трибунах могут развернуть огромный баннер с благодарностью Национальной службе здравоохранения за ее героизм во время пандемии коронавируса.