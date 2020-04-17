Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    «Брайтон» может включать звук шума болельщиков на стадионе, если сезон АПЛ будет продолжен без зрителей

    Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер заявил, что у клуба есть несколько инициатив на случай, если сезон АПЛ будет продолжен без зрителей.

    Во-первых, рассматривается возможность имитации шума болельщиков путем включения соответствующего звука на стадионе.

    Во-вторых, на пустых трибунах могут развернуть огромный баннер с благодарностью Национальной службе здравоохранения за ее героизм во время пандемии коронавируса.

    • Розыгрыш АПЛ приостановили в середине марта.
    • По итогам 29 туров «Брайтон» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2281

      solodealer 18 минут назад

      ...звук шума болельщиков ...ВМЕСТО самих болельщиклв?
      Тогда уж ...по периметру поляны расставить экраны с записью игры футболистов...ВМЕСТО САМИХ ФУТБОЛИСТОВ..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76179
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru