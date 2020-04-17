Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Лацио» грядущим летом.

«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлeн. С контрактами всегда очень тeмная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артeм сейчас не уйдeт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдeт. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам», – сказал Орлов.