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  • Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом»

Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом»

17 апреля 2020, 12:55
9

Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Лацио» грядущим летом.

«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлeн. С контрактами всегда очень тeмная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артeм сейчас не уйдeт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдeт. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам», – сказал Орлов.

  • По информации La Gazzetta dello Sport, услуги российского форварда «Лацио» предложил агент Жорже Мендеш.
  • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Лацио Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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кто там
1587118458
Да пустозвон этот Дзюба, лишь бы языком почесать. Будет до пенсии в зените сидеть, пока его пинком под зад не выкинут из клуба, а потом будет как ***** ныть что так хотел в Европу. Если он мужик, человек своего слова и если на счёт Лацио/Тоттенхэма правда, то пусть идёт, команды на порядок сильнее зенита, да и чемпионаты пристижнее. Ну а если пустослов и мужеложец, то останется пусть в зените. Выбор за ним: или повестись на бабло и стать пустозвоном и мужеложцем или исполнить желание своё и перейти в европейскую команду. Тем более если контракт заканчивается, то препятствий со стороны зенита, кроме искушения народными деньгами не будет.
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морозз
1587119966
Мне кажется, что игра Зенита с одной стороны с приходом Дзюбы стала более атакующей а вот с другой стороны более предсказуемой и неинтересной! Для России это приобретение, но приобретение с двойным форсажем! Зенит с приходом Дзюбы перестал импровизировать, всё нацелено на ожидание его прихода в штрафную и навеса на него! А там сброс на голову партнёра или отвлечения минимум пару футболистов соперника на его нейтрализацию! Нет драйва, рутина и однообразная тактика Семака прокатывающая в России и убийственная для Зенита в Европе!
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САДЫЧОК
1587124442
Это очень плохо , что это дерево будет позорить Зенит !
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valkam72
1587127228
Да куда он уйдет от такой газпромовской кормушки на старости лет.
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Hektor 84
1587128694
Этот еще вечно в каждой дырке затычка. На такого как шлюба у Лацио найдутся деньги. Они же не Игуаина покупать будут. Тут другое. В Лацио его ждет борьба за место в составе и зарплату такую ему там платить не будут. А скорее пропишут какие то бонусы за достижение результатов. А эти то агент то Орлов несут бред про вирус в Италии. Сами для него ищут отговорки и оправдания.
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vladimir-7
1587129099
Гена, какой Лацио, ты о чем говоришь? Бревно догорает в Зените и если новый контракт не подписан, то Зенит и не подпишет и всё зависит от возвращении Кокорина и продажи Азмуна.
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DOCTOR PENALTY
1587142624
Геннадий Сергеевич, из скольки серий ваша мыльная опера про этого фейкового героя, может хватит уже?
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zigbert
1587193417
Дзюба не будет рисковать прежде всего своей зарплатой.
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