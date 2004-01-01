Орлов: «Вряд ли Дзюба уйдет в «Лацио». По моим данным, он продлил контракт с «Зенитом»

Да пустозвон этот Дзюба, лишь бы языком почесать. Будет до пенсии в зените сидеть, пока его пинком под зад не выкинут из клуба, а потом будет как ***** ныть что так хотел в Европу.
Если он мужик, человек своего слова и если на счёт Лацио/Тоттенхэма правда, то пусть идёт, команды на порядок сильнее зенита, да и чемпионаты пристижнее.
Ну а если пустослов и мужеложец, то останется пусть в зените.
Выбор за ним: или повестись на бабло и стать пустозвоном и мужеложцем или исполнить желание своё и перейти в европейскую команду. Тем более если контракт заканчивается, то препятствий со стороны зенита, кроме искушения народными деньгами не будет.
Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Лацио» грядущим летом.
«Считается, что у Дзюбы заканчивается контракт с «Зенитом», хотя, по моим данным, договор был продлeн. С контрактами всегда очень тeмная история. Кто-то из бывших зенитовцев – Аршавин или Широков – сказал, что если Артeм сейчас не уйдeт в «Лацио», то упустит последний шанс. Однако я думаю, что вряд ли он уйдeт. Из-за коронавируса переходы останавливаются, будет больше обменов, чем продаж. Это относится и к российским клубам», – сказал Орлов.
- По информации La Gazzetta dello Sport, услуги российского форварда «Лацио» предложил агент Жорже Мендеш.
- В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.