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    Червиченко – о последствиях пандемии: «Ни один региональный чиновник не даст деньги футболистам вместо врачей. Это значит похоронить себя»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после пандемии коронавируса российские чиновники сократят бюджетное финансирование профессионального футбола. Они предпочтут отправить деньги на другие нужды.

    – Если все это затянется до осени, сколько клубов РПЛ выживет? Многие содержатся засчет бюджета, в регионах и так денег нет, а огромные средства нужны на решение самых неотложных проблем. До футбола ли в таких условиях местным властям?

    – Я уже говорил пару недель назад: кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть. Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам. Для чиновника это значит похоронить себя.

    • Во время пандемии «Армавир» снялся с ФНЛ, а «Луч» объявил, что не выступит в турнире в следующем сезоне.
    • Все российские лиги не возобновятся раньше 31 мая.
    • Число заболевших коронавирусом в России растет день за днем.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2142

      alarm 36 минут назад

      стыдно за спартаг! предлагаю его расформировать, всё наворованное имущество выставить на торги, на открывашке открыть рынок - и всю выручку направить куда-нибудь подальше от тарасофки!

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