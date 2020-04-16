Червиченко – о последствиях пандемии: «Ни один региональный чиновник не даст деньги футболистам вместо врачей. Это значит похоронить себя»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что после пандемии коронавируса российские чиновники сократят бюджетное финансирование профессионального футбола. Они предпочтут отправить деньги на другие нужды.

– Если все это затянется до осени, сколько клубов РПЛ выживет? Многие содержатся засчет бюджета, в регионах и так денег нет, а огромные средства нужны на решение самых неотложных проблем. До футбола ли в таких условиях местным властям?

– Я уже говорил пару недель назад: кто пилит бюджетные деньги, могут о футболе забыть. Ни один региональный чиновник не пойдет на то, чтобы отдать деньги футболистам вместо того, чтобы отдать врачам. Для чиновника это значит похоронить себя.