Райола стал самым влиятельным голландцем в футболе по версии Voetbal International

Журнал Voetbal International составил список самых влиятельных людей в футболе в Нидерландах.

Рейтингование проходило на основе мнения футболистов и тренеров. Первое место в списке занял агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, Златана Ибрагимовича,Матейса де Лигта, Марко Верратти.

Вторым в рейтинге стал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, третье место у трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа.