Райола стал самым влиятельным голландцем в футболе по версии Voetbal International

Журнал Voetbal International составил список самых влиятельных людей в футболе в Нидерландах.
Рейтингование проходило на основе мнения футболистов и тренеров. Первое место в списке занял агент Мино Райола, представляющий интересы Поля Погба, Златана Ибрагимовича,Матейса де Лигта, Марко Верратти.
Вторым в рейтинге стал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, третье место у трехкратного обладателя «Золотого мяча» Йохана Кройфа.
- Райола – подданный Нидерландов, хотя имеет итальянское происхождение. Он родился в Ночера-Инферьоре, через год после рождения перебрался вместе с родителями в нидерладский Харлем.
Источник: Voetbal International