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  • Радимов: «Если Дзюба летом не рискнет уехать за границу, в Европе уже не окажется»

Радимов: «Если Дзюба летом не рискнет уехать за границу, в Европе уже не окажется»

15 апреля 2020, 17:12
8

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы форварда Артема Дзюбы заиграть в «Лацио». Ранее появилась информация, что футбольный агент Жорже Мендеш предложил Дзюбу римскому клубу.

— Как отреагировали на новость об интересе «Лацио» к Дзюбе?

— Если «Сельта» пригласила Смолова, то почему бы «Лацио» не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от «Ювентуса».

— Потянет там Дзюба?

— Думаю, «Лацио» он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.

— Для Артема, которому августе стукнет 32, это последний шанс перебраться в Европу?

— Да, сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и «Зениту» нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет.

  • В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.

Медведев: «Зенит» рассмотрит возможность продажи Дзюбы? Такого варианта нет»

Агент Сафонов: «Дзюба не подойдет «Лацио». Его поезд давно ушел»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лацио Дзюба Артем Радимов Владислав Мендеш Жорже
Комментарии (8)
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valkam72
1586961916
Да кому он там уже нужен, древний пень. Его и в сините неплохо кормят.
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navashinskyvalentin
1586962737
В Европе своих пенсионеров хватает,зачем им это бревно предпенсионного возраста!!!Если только в Белоруссию,или Казахстан.Но там я думаю он тоже не пригодится.
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ROSTOV SUPER
1586963696
Даже смешно это слышать , кому нужно это болтливое и вороватое дерево в таком возрасте в Европе !
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DOCTOR PENALTY
1586965068
Прочитал комменты - голосуем единогласно.
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Волька
1586965611
Опять чего-то пернул про кого- то или про чего -то?
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Hektor 84
1586989834
Ржу ни магу! Шлюба в Италии)))
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general.lizyukov
1587029460
Гоните его, макаронникам пригодится!!! Реально, пусть попробует. А то так и останется "звездой" местечковой лиги, на уровне Эредивизие и Португал
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СССР 1985
1587068962
В какую Европу, кому он нужен, хватит ерундить.
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