Радимов: «Если Дзюба летом не рискнет уехать за границу, в Европе уже не окажется»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы форварда Артема Дзюбы заиграть в «Лацио». Ранее появилась информация, что футбольный агент Жорже Мендеш предложил Дзюбу римскому клубу.

— Как отреагировали на новость об интересе «Лацио» к Дзюбе?

— Если «Сельта» пригласила Смолова, то почему бы «Лацио» не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от «Ювентуса».

— Потянет там Дзюба?

— Думаю, «Лацио» он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.

— Для Артема, которому августе стукнет 32, это последний шанс перебраться в Европу?

— Да, сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и «Зениту» нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет.

В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

Рыночная стоимость россиянина – 13 миллионов евро.

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