Журналист Фальк: «Клопп хочет убедить Вернера перейти в «Ливерпуль» при личной встрече»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа намерен лично встретиться с форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером, чтобы убедить его перебраться в английский клуб, сообщил журналист Кристиан Фальк.
«Юрген Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его, но из-за коронавируса встреча пока невозможна», – написал Фальк.
- В этом сезоне Бундеслиги Вернер забил 21 гол в 25 матчах.
- Немцем также интересуется «Бавария» и «Барселона».
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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