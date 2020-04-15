Журналист Фальк: «Клопп хочет убедить Вернера перейти в «Ливерпуль» при личной встрече»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа намерен лично встретиться с форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером, чтобы убедить его перебраться в английский клуб, сообщил журналист Кристиан Фальк.

«Юрген Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его, но из-за коронавируса встреча пока невозможна», – написал Фальк.