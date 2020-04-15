Григорий Иванов: «Лучше играть в футбол, чем не играть. Даже если придется проводить матчи без зрителей»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил позицию клуба по поводу продолжения чемпионата России. Уральцы готовы играть без зрителей.

«Футбол без зрителей – это мертвый футбол. Считаю, что это будет не очень интересно. Но если и у нас решат, что матчи будут без зрителей, то будем играть. Эмоции болельщиков, их поддержка очень важны, футбол создан для них. Конечно, лучше играть в футбол, чем не играть. Даже если придется проводить матчи при пустых трибунах», – сказал Иванов «Р-Спорт».