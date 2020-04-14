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    Орлов: «Зенит» в 2008 году заплатил «Баварии»? Если платят, то выигрывают 1:0 или 2:1. Такие прецеденты были»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что матч Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0) был договорным. В том сезоне россияне взяли еврокубок.

    «Дошли разговоры до того, что отцы «Зенита», теневая сторона нашей жизни, богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы те проиграли. Во-первых, даже если платят деньги, то 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом», а с другими командами, у кого были большие деньги.

    Это был последний матч Оливера Кана, знаменитого вратаря «Баварии» и сборной Германии. И Кан четыре пропустил. То есть ему устроили очень горький прощальный матч. Он прощался как бы с европейской историей», – сказал Орлов в эфире своего видеоблога.

    Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK

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    14.04.2020 23:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2116

      alarm 5 минут назад

      доказано, что рылы заплатили санкт-галлену, чтобы те не забили в москве больше 4х!

      0
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      Рейтинг: +2434

      Павелий 32 минуты назад

      А в конце Орлов добавил: "Всё основано на личном опыте. Я сам не раз брал деньги за нужный результат игры."

      0
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      Рейтинг: +1287

      житель СПб 39 минут назад

      Ну да.. полунищий купил Мерседес у миллионера... И заставил того фары публично протирать - примерно такая аналогия.
      А по существу - все обоснованно и четко расписано.

      0
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      Рейтинг: +456

      _Marqella_ 43 минуты назад

      Хрень какая то...два раза перечитала...о чём он??Какие разговоры до него дошли,если о московских троллях,так по меньше слушать надо и не выносить всё это на всеобщее обсуждение...Купили матч у Баварии?? Вы серьёзно??? Карл....))

      1
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      Рейтинг: +7591

      BRO_football 1 час назад

      Ну как бы да. Если и покупать матч, то 4:0 как-то слишком палевно выигрывать. Сразу обратят внимание. Просто тот 2008 год был лучшим для Зенита и российского футбола в целом, поэтому и победили. А со следующего года началась деградация.

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      Рейтинг: +3836

      vladik12 > BRO_football 59 минут назад

      Ну да: мб, просто поймали нирвану и закрыли "Баварию" в пух и прах.

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      Рейтинг: +14216

      bset 1 час назад

      Орлову надо срочно в политику. Уже прослеживается "А вот на Украине..." в его словах "А вот в других клубах"

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      Рейтинг: +3836

      vladik12 1 час назад

      Вот и раскрыл старый все немытые схемы.

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