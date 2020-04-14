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  • Орлов: «Зенит» в 2008 году заплатил «Баварии»? Если платят, то выигрывают 1:0 или 2:1. Такие прецеденты были»

Орлов: «Зенит» в 2008 году заплатил «Баварии»? Если платят, то выигрывают 1:0 или 2:1. Такие прецеденты были»

14 апреля 2020, 23:20
15

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что матч Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0) был договорным. В том сезоне россияне взяли еврокубок.

«Дошли разговоры до того, что отцы «Зенита», теневая сторона нашей жизни, богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы те проиграли. Во-первых, даже если платят деньги, то 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом», а с другими командами, у кого были большие деньги.

Это был последний матч Оливера Кана, знаменитого вратаря «Баварии» и сборной Германии. И Кан четыре пропустил. То есть ему устроили очень горький прощальный матч. Он прощался как бы с европейской историей», – сказал Орлов в эфире своего видеоблога.

Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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vladik12
1586895776
Вот и раскрыл старый все немытые схемы.
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bset
1586895960
Орлову надо срочно в политику. Уже прослеживается "А вот на Украине..." в его словах "А вот в других клубах"
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BRO_football
1586896326
Ну как бы да. Если и покупать матч, то 4:0 как-то слишком палевно выигрывать. Сразу обратят внимание. Просто тот 2008 год был лучшим для Зенита и российского футбола в целом, поэтому и победили. А со следующего года началась деградация.
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_Marqella_
1586898083
Хрень какая то...два раза перечитала...о чём он??Какие разговоры до него дошли,если о московских троллях,так по меньше слушать надо и не выносить всё это на всеобщее обсуждение...Купили матч у Баварии?? Вы серьёзно??? Карл....))
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житель СПб
1586898303
Ну да.. полунищий купил Мерседес у миллионера... И заставил того фары публично протирать - примерно такая аналогия. А по существу - все обоснованно и четко расписано.
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Павелий
1586898740
А в конце Орлов добавил: "Всё основано на личном опыте. Я сам не раз брал деньги за нужный результат игры."
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ZENIT84,
1586917281
хватит зениту завидовать играть научитесь сначала и киприотов обыгрывать на своих полях)))
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моэм
1586930059
Чувак вроде " топит" за Зенит ... и разносит сплетни вредящие Зениту … Орлов засланный казачок?..или просто дурачок?
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Hektor 84
1586986471
Вот то то и счет крупный, чтоб не оставалось вопросов.
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