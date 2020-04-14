Орлов: «Зенит» в 2008 году заплатил «Баварии»? Если платят, то выигрывают 1:0 или 2:1. Такие прецеденты были»

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слухи о том, что матч Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0) был договорным. В том сезоне россияне взяли еврокубок.

«Дошли разговоры до того, что отцы «Зенита», теневая сторона нашей жизни, богатые люди города, заплатили «Баварии», чтобы те проиграли. Во-первых, даже если платят деньги, то 0:4 не проигрывают, будет 0:1 или 1:2. Такие прецеденты были, но не с «Зенитом», а с другими командами, у кого были большие деньги.

Это был последний матч Оливера Кана, знаменитого вратаря «Баварии» и сборной Германии. И Кан четыре пропустил. То есть ему устроили очень горький прощальный матч. Он прощался как бы с европейской историей», – сказал Орлов в эфире своего видеоблога.