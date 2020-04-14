Галлиани: «У «Милана» были финансовые проблемы, когда мы с Берлускони попали в клуб»

Экс вице-президент «Милана» Адриано Галлиани назвал лучшие переходы в период его работы в команде.

«У «Милана» были финансовые проблемы, когда мы с Берлускони попали в клуб, но уже был хороший фундамент. Мы сразу подписали Гуллита и Ван Бастена, а в следующем году Райкарда. У нас была отличная защита, мы добавили чемпионов.

Кака всегда останется в моем сердце. Шевченко был великолепен, но то же самое касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича… Есть много игроков, с которыми я близок до сих пор», – заявил Галлиани.