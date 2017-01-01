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    Галлиани: «У «Милана» были финансовые проблемы, когда мы с Берлускони попали в клуб»

    Экс вице-президент «Милана» Адриано Галлиани назвал лучшие переходы в период его работы в команде.

    «У «Милана» были финансовые проблемы, когда мы с Берлускони попали в клуб, но уже был хороший фундамент. Мы сразу подписали Гуллита и Ван Бастена, а в следующем году Райкарда. У нас была отличная защита, мы добавили чемпионов.

    Кака всегда останется в моем сердце. Шевченко был великолепен, но то же самое касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича… Есть много игроков, с которыми я близок до сих пор», – заявил Галлиани.

    • Адриано работал в «Милане» в период с 1986 по 2017 год.
    • Сейчас 75-летний функционер – исполнительный директор «Монцы».

    Источник: Football Italia

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