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    Балотелли: «Я был бы очень счастлив в «Наполи»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли заявил о желании поиграть в «Наполи».

    «Я был бы очень счастлив в «Наполи». Серьезно говорю. Я сделал бы свою дочь лидером ультрас, она ведь болеет за «Наполи». Я ей пою «Брешиа», «Брешиа», а она все равно болеет за «Наполи». Она была в восторге, когда я сводил ее на «Сан-Паоло», была будто под гипнозом», – сказал 29-летний футболист.

    • Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

    Журналист Скира: «Галатасарай» готов заключить с Балотелли двухлетний контракт

    Источник: Football Italia

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    13.04.2020 23:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2382

      Hektor 84 1 час назад

      Ты и про Милан пел что всегда болел и мечтал поиграть за россонери. Что не играл то. 29 лет а так ни где не заиграл. Так и остался вечно подающим надежды.

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