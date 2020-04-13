Балотелли: «Я был бы очень счастлив в «Наполи»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли заявил о желании поиграть в «Наполи».

«Я был бы очень счастлив в «Наполи». Серьезно говорю. Я сделал бы свою дочь лидером ультрас, она ведь болеет за «Наполи». Я ей пою «Брешиа», «Брешиа», а она все равно болеет за «Наполи». Она была в восторге, когда я сводил ее на «Сан-Паоло», была будто под гипнозом», – сказал 29-летний футболист.

Балотелли перешел в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне форвард забил пять голов в 19 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

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