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Итальянский клуб интересуется полузащитником «Уфы» Фоминым

13 апреля 2020, 22:33

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе некоего итальянского клуба к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», – сказал агент.

  • Рыночная стоимость россиянина – 2 миллиона евро.
  • Воспитанник «Краснодара» выступает за «Уфу» с прошлого лета.
  • В текущем сезоне Фомин забил три гола и сделал один ассист в 23 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Фомин Даниил
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