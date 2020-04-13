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    Итальянский клуб интересуется полузащитником «Уфы» Фоминым

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе некоего итальянского клуба к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

    «Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость россиянина – 2 миллиона евро.
    • Воспитанник «Краснодара» выступает за «Уфу» с прошлого лета.
    • В текущем сезоне Фомин забил три гола и сделал один ассист в 23 матчах.

    Источник: Sport24

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    13.04.2020 22:33
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