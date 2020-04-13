Итальянский клуб интересуется полузащитником «Уфы» Фоминым

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал об интересе некоего итальянского клуба к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

«Даня Фомин есть в шорт-листах многих российских команд. Не знаю, насколько сбудется, но приезжал наш коллега из Европы и сказал, что из одного итальянского клуба он привезет к лету предложение по Фомину. Это та команда, которая занимается воспитанием молодых игроков и их продажей в топы», – сказал агент.