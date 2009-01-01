Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Президент «Урала»: «Клуб уже понес финансовые потери – мы не продаем билеты, атрибутику. Но первым делом нужно помочь командам ФНЛ и ПФЛ»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС обратиться в правительство с предложением о помощи клубам, пострадавшим от коронавируса. Ранее Союз направил письма профессиональным клубам и лигам с просьбой указать данные о финансировании.

    — Пока я никакого письма у себя не видел. Но, конечно, «Урал» уже понес финансовые потери.

    — Какие?

    — Точных цифр не назову. Но нет же матчей, мы не продаем билеты, атрибутику... Мне кажется, надо досрочно закончить чемпионат и готовиться к следующему. Говорите, письмо разослали? А как РФС нам может помочь?

    — Обратится к правительству.

    – Возможно, введут налоговые каникулы. Но сейчас, на мой взгляд, в первую очередь нужно помочь клубам ФНЛ и ПФЛ. Иначе мы можем потерять много команд в регионах. Будет тяжело все восстанавливать. Это же, получается, как чемодан без ручки. Тяжело нести, да жалко бросить. Не хочется, чтобы сейчас в городах и областях приняли решение закрывать, банкротить коллективы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1534

      латунный 1 час назад

      а кто будет помогать народу .народ кинули на произвол судьбы щас сиди дома ни работы ни денег нету .а если не будет денег у людей кто будет тогда ходить на футбол .а то начали судьи плакатся артисты бедные .а народ быдло и так проживёт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru