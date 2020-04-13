Президент «Урала»: «Клуб уже понес финансовые потери – мы не продаем билеты, атрибутику. Но первым делом нужно помочь командам ФНЛ и ПФЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС обратиться в правительство с предложением о помощи клубам, пострадавшим от коронавируса. Ранее Союз направил письма профессиональным клубам и лигам с просьбой указать данные о финансировании.

— Пока я никакого письма у себя не видел. Но, конечно, «Урал» уже понес финансовые потери.

— Какие?

— Точных цифр не назову. Но нет же матчей, мы не продаем билеты, атрибутику... Мне кажется, надо досрочно закончить чемпионат и готовиться к следующему. Говорите, письмо разослали? А как РФС нам может помочь?

— Обратится к правительству.

– Возможно, введут налоговые каникулы. Но сейчас, на мой взгляд, в первую очередь нужно помочь клубам ФНЛ и ПФЛ. Иначе мы можем потерять много команд в регионах. Будет тяжело все восстанавливать. Это же, получается, как чемодан без ручки. Тяжело нести, да жалко бросить. Не хочется, чтобы сейчас в городах и областях приняли решение закрывать, банкротить коллективы.