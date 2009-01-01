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    РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

    РФС намерен обратиться к правительству за поддержкой клубов, терпящим финансовые убытки в связи с коронавирусом, сообщает «Бизнес Онлайн»

    Организация начала сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов. РФС попросил направить информацию об источниках финансирования за 2019 год, долю государственных средств в бюджетах клубов и финансовые потери от паузы в чемпионате. Данные необходимо прислать в Союз до вторника.

    Отмечается, что инициатива господдержки клубов идет вразрез с недавним заявлением министра спорта России Олега Матыцина, сказавшего, что меры господдержки должны оказываться только учреждениям социальной сферы.

    • Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 31 мая.

    Источник: «Бизнес Онлайн»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +646

      Cleaner 34 минуты назад

      Сначала помощь людям, а уж потом страдающим футболистам. Только так должно быть.

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