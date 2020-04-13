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  • РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

13 апреля 2020, 14:19
4

РФС намерен обратиться к правительству за поддержкой клубов, терпящим финансовые убытки в связи с коронавирусом, сообщает «Бизнес Онлайн»

Организация начала сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов. РФС попросил направить информацию об источниках финансирования за 2019 год, долю государственных средств в бюджетах клубов и финансовые потери от паузы в чемпионате. Данные необходимо прислать в Союз до вторника.

Отмечается, что инициатива господдержки клубов идет вразрез с недавним заявлением министра спорта России Олега Матыцина, сказавшего, что меры господдержки должны оказываться только учреждениям социальной сферы.

  • Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 31 мая.

Источник: «Бизнес Онлайн»
Комментарии (4)
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lipatov32
1586781217
И помогут. Люди этой стране не нужны. А гавнофутбол нужен!)))
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Рубинище
1586784870
нищий народ должен подержать зажравшихся футболистов. которые ничего даже не выиграли. судьям уже выплатили по 230к.( пенсия за ГОДА) среднестатистического пенсионера всю жизнь горбатившегося в этой стране) , а миллионы россиян? которые на сух.пайке под домашним арестом сидят. кто нам поможет? после такого, вообще хочется что бы футбол у нас закрыли. место стадионов, баз и академий пусть садики, больницы и школы строят. а зарплаты футболистов на учителей и врачей тратят. хватает ещё ведь наглости просить .
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МЯСО87
1586787032
Я ху.ю с этих му..да.ков, какая помощь клубам, половина страны баз работы и средств к существованию, а эти пи.сы в правительстве чс ввести не могут, денег жалко.не удивляйтесь если скоро бандерлоги к вам придут и убьют за кусок хлеба
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Hektor 84
1586813086
А кто народу компенсирует убытки и потерю рабочих мест.
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