РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

РФС намерен обратиться к правительству за поддержкой клубов, терпящим финансовые убытки в связи с коронавирусом, сообщает «Бизнес Онлайн»
Организация начала сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов. РФС попросил направить информацию об источниках финансирования за 2019 год, долю государственных средств в бюджетах клубов и финансовые потери от паузы в чемпионате. Данные необходимо прислать в Союз до вторника.
Отмечается, что инициатива господдержки клубов идет вразрез с недавним заявлением министра спорта России Олега Матыцина, сказавшего, что меры господдержки должны оказываться только учреждениям социальной сферы.
- Чемпионат России из-за пандемии коронавируса приостановлен как минимум до 31 мая.
Источник: «Бизнес Онлайн»