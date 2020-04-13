РФС хочет обратиться к правительству за помощью клубам, пострадавшим от коронавируса

РФС намерен обратиться к правительству за поддержкой клубов, терпящим финансовые убытки в связи с коронавирусом, сообщает «Бизнес Онлайн»

Организация начала сбор данных с профессиональных лиг о финансировании клубов. РФС попросил направить информацию об источниках финансирования за 2019 год, долю государственных средств в бюджетах клубов и финансовые потери от паузы в чемпионате. Данные необходимо прислать в Союз до вторника.

Отмечается, что инициатива господдержки клубов идет вразрез с недавним заявлением министра спорта России Олега Матыцина, сказавшего, что меры господдержки должны оказываться только учреждениям социальной сферы.