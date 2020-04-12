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    «Арсенал» рассчитывает сэкономить 25 миллионов на сокращении зарплат в случае непопадания в Лигу чемпионов

    «Арсенал» надеется сэкономить около 25 миллионов фунтов стерлингов за счет сокращения заработной платы игроков, если они не пройдут в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Сейчас руководство клуба ведет переговоры с футболистами об урезании зарплат из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса. Клуб выплатит игрокам зарплаты за апрель в полном размере, однако дальше хочет сократить зарплатную ведомость, составляющую около 230 миллионов фунтов. Сами футболисты пока не согласны со снижением или отсрочкой выплат.

    • Футбольный сезон в Европе остановлен из-за пандемии коронавируса.
    • «Арсенал» в АПЛ идет девятым.

    Источник: The Telegraph

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