«Арсенал» рассчитывает сэкономить 25 миллионов на сокращении зарплат в случае непопадания в Лигу чемпионов

«Арсенал» надеется сэкономить около 25 миллионов фунтов стерлингов за счет сокращения заработной платы игроков, если они не пройдут в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Сейчас руководство клуба ведет переговоры с футболистами об урезании зарплат из-за убытков, вызванных пандемией коронавируса. Клуб выплатит игрокам зарплаты за апрель в полном размере, однако дальше хочет сократить зарплатную ведомость, составляющую около 230 миллионов фунтов. Сами футболисты пока не согласны со снижением или отсрочкой выплат.