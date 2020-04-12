Крыховяк рассказал, как правильно надевать маски и перчатки во время коронавируса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк записал видео, на котором показал, как правильно пользоваться средствами защиты от коронавирусной инфекции.

«С 16.04 обязательно прикрывайте рот и нос в общественных местах. Я недавно записал видео, которым хочу поделиться с вами», – подписал публикацию футболист.

Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.

«Локомотив» идет в турнирной таблице на втором месте.

Крыховяк в этом сезоне РПЛ сыграл 20 матчей, забив 9 голов.