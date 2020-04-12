The Telegraph: игроки «Арсенала» не потеряют в зарплате из-за приостановки сезона, если выйдут в Лигу чемпионов

Руководство «Арсенала» готово не сокращать зарплату футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Для этого команда должна выйти в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.

На текущий момент АПЛ не определилась, продолжится ли сезон. Ранее организация утверждала, что игры не возобновятся, пока это не будет безопасно.