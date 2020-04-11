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    The Telegraph: игроки «Арсенала» не потеряют в зарплате из-за приостановки сезона, если выйдут в Лигу чемпионов

    Руководство «Арсенала» готово не сокращать зарплату футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Для этого команда должна выйти в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.

    На текущий момент АПЛ не определилась, продолжится ли сезон. Ранее организация утверждала, что игры не возобновятся, пока это не будет безопасно.

    • «Арсенал» в АПЛ идет девятым.
    • Отставание от пятого места – пять очков.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 108000 человек.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +899

      Maxi_7 8 часов назад

      Чтобы Арсеналу в этом сезоне выйти в ЛЧ нужно начинать играть уже сейчас, пока ворота пустые...

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