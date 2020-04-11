The Telegraph: игроки «Арсенала» не потеряют в зарплате из-за приостановки сезона, если выйдут в Лигу чемпионов

Чтобы Арсеналу в этом сезоне выйти в ЛЧ нужно начинать играть уже сейчас, пока ворота пустые...
Руководство «Арсенала» готово не сокращать зарплату футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса. Для этого команда должна выйти в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.
На текущий момент АПЛ не определилась, продолжится ли сезон. Ранее организация утверждала, что игры не возобновятся, пока это не будет безопасно.
- «Арсенал» в АПЛ идет девятым.
- Отставание от пятого места – пять очков.
- По всему миру от коронавируса умерло более 108000 человек.