Рушту: «С коронавирусом шутить нельзя. Нужно сидеть дома. Слушайте меня, я испытал его на себе»

Бывший вратарь сборной Турции Рушту Речбер дал комментарий после выздоровления от коронавируса. Он призвал сидеть дома.

«Этот вирус – дело серьезное, с ним нельзя шутить. Он угрожает всему человечеству. Нужно сидеть дома и избегать контактов. Слушайте меня, я испытал коронавирус на себе», – цитирует экс-вратаря Tuttomercatoweb.