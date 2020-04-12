Рушту: «С коронавирусом шутить нельзя. Нужно сидеть дома. Слушайте меня, я испытал его на себе»

Бывший вратарь сборной Турции Рушту Речбер дал комментарий после выздоровления от коронавируса. Он призвал сидеть дома.
«Этот вирус – дело серьезное, с ним нельзя шутить. Он угрожает всему человечеству. Нужно сидеть дома и избегать контактов. Слушайте меня, я испытал коронавирус на себе», – цитирует экс-вратаря Tuttomercatoweb.
- Голкипер известен по выступлениям за «Барселону», «Фенербахче» и «Бешикташ».
- В составе сборной Турции Рушту выигрывал бронзовые медали ЧМ-2002 и Евро-2008.
- Он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей (120).
Источник: Tuttomercatoweb