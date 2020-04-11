«Танцы, скакалка». Александер-Арнольд и Рэшфорд совместно с ВОЗ показали, как сохранять активность на карантине

Футболисты АПЛ Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») поучаствовали в видео от Всемирной организации здравоохранения на тему сохранения активности на карантине. Оно доступно ниже.

Специалисты советуют заниматься, например, танцами, прыгать со скакалкой. Это поможет сохранить здоровье.

Рэшфорд ранее собрал деньги на питание английских школьников.

Сезон АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно.

По всему миру от коронавируса умерло более 102000 человек.