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    «Танцы, скакалка». Александер-Арнольд и Рэшфорд совместно с ВОЗ показали, как сохранять активность на карантине

    Футболисты АПЛ Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») поучаствовали в видео от Всемирной организации здравоохранения на тему сохранения активности на карантине. Оно доступно ниже.

    Специалисты советуют заниматься, например, танцами, прыгать со скакалкой. Это поможет сохранить здоровье.

    • Рэшфорд ранее собрал деньги на питание английских школьников.
    • Сезон АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 102000 человек.

    Источник: твиттер РФС

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