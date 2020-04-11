«Танцы, скакалка». Александер-Арнольд и Рэшфорд совместно с ВОЗ показали, как сохранять активность на карантине

Футболисты АПЛ Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») поучаствовали в видео от Всемирной организации здравоохранения на тему сохранения активности на карантине. Оно доступно ниже.
Специалисты советуют заниматься, например, танцами, прыгать со скакалкой. Это поможет сохранить здоровье.
- Рэшфорд ранее собрал деньги на питание английских школьников.
- Сезон АПЛ не возобновится, пока это не будет безопасно.
- По всему миру от коронавируса умерло более 102000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РФС