Семин – о снижении зарплат в «Локомотиве»: «Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные»

Не пойму вообще в чём вопрос....
Всем понятно, почему упали доходы театров, кинотеатров, цирков, эстрады и всяких прочих шоу... В этих сферах никто ни с кем не ведёт переговоры о "сокращении зарплат"...ИХ ПРОСТО НЕТ!)))
Что за недоумение по поводу профкссионального футбола??
РЕЗАТЬ ВСЕ ВЫПЛАТЫ, ВПЛОТЬ, ДО НУЛЯ!
Только не говорите мне, что проф футбол..."способствует улучшению здоовья населения, улучшает социальную атмосферу" и... ОБОГОЩАЕТ НАШ БЮДЖТ")))
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен итогом переговоров об уменьшении зарплатного фонда между игроками команды и руководством клуба.
«Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные. Начинаем готовиться к финальной стадии чемпионата России. Это хорошо. Как объявят, сразу пойдем тренироваться. А пока все занимаются индивидуально», – сказал Семин.
- Футболистам «Локо» урезали оклады на 40 процентов до возобновления сезона.
- По информации «СЭ», игрокам могут компенсировать потери в конце сезона в случае попадания в ЛЧ.
Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»
Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку