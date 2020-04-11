Семин – о снижении зарплат в «Локомотиве»: «Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин доволен итогом переговоров об уменьшении зарплатного фонда между игроками команды и руководством клуба.

«Отлично, что договорились. Головы теперь спокойные. Начинаем готовиться к финальной стадии чемпионата России. Это хорошо. Как объявят, сразу пойдем тренироваться. А пока все занимаются индивидуально», – сказал Семин.

Футболистам «Локо» урезали оклады на 40 процентов до возобновления сезона.

По информации «СЭ», игрокам могут компенсировать потери в конце сезона в случае попадания в ЛЧ.

Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку