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    Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку

    Председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову не понравилось поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в ситуации с урезанием зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.

    72-летний специалист написал открытое письмо, которое опубликовало издание «Спорт-Экспресс». В тексте он публично встал на защиту игроков своей команды, которые на тот момент отказывались от сокращения окладов.

    «В РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займeт второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозeрова серьезно рассердили газетные очерки Сeмина», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

    • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с клубом.
    • Под его руководством «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

    Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    10.04.2020 21:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +457

      Artemka444 5 часов назад

      и начнётся у Локо беспросветная тьма!!!!

      1
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://chilp.it/393da40

      -1
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      Рейтинг: +12660

      vka1970 5 часов назад

      Такое ощущение, что ранние федуны власть в Локо захватили.
      Дебилы блт.

      1
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      Рейтинг: +8582

      ufos73 7 часов назад

      Допи*дился...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2819

      Борат 7 часов назад

      Паровоз под откос, а Палыч на пенсию - кушать щёчки тунца !
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +7570

      BRO_football 7 часов назад

      Сёмин, конечно, не прав. Но отправлять его в отставку это слишком.

      2
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      Рейтинг: +316

      Proker 7 часов назад

      Ага, правда глаза режет, Сёмин сказал правду про зарплату ченов,а правда не кому не нравится

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      Рейтинг: +392

      фанат джигурды 8 часов назад

      Только вроде выдохнули от скандалов после Жабы Дуровой, так нате(((((

      Из раздела:
      1. Сварщик Иванов, на производстве нет материала- сидите на простое за 2/3 согласно закона.
      2. Сварщик Иванов, а за что вам платить, раз вы нихрена не работаете, скажите "спасибо" ещё за ползарплаты!!!

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      Рейтинг: +3800

      Рубинище 8 часов назад

      Было бы желание, а повод найдётся.

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