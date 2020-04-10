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  • Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку

Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку

10 апреля 2020, 21:59
15

Председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову не понравилось поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в ситуации с урезанием зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.

72-летний специалист написал открытое письмо, которое опубликовало издание «Спорт-Экспресс». В тексте он публично встал на защиту игроков своей команды, которые на тот момент отказывались от сокращения окладов.

«В РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займeт второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозeрова серьезно рассердили газетные очерки Сeмина», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

  • По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с клубом.
  • Под его руководством «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»

Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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Рубинище
1586545751
Было бы желание, а повод найдётся.
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фанат джигурды
1586547161
Только вроде выдохнули от скандалов после Жабы Дуровой, так нате((((( Из раздела: 1. Сварщик Иванов, на производстве нет материала- сидите на простое за 2/3 согласно закона. 2. Сварщик Иванов, а за что вам платить, раз вы нихрена не работаете, скажите "спасибо" ещё за ползарплаты!!!
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Proker
1586549142
Ага, правда глаза режет, Сёмин сказал правду про зарплату ченов,а правда не кому не нравится
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BRO_football
1586549392
Сёмин, конечно, не прав. Но отправлять его в отставку это слишком.
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vka1970
1586556983
Такое ощущение, что ранние федуны власть в Локо захватили. Дебилы блт.
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Artemka444
1586558232
и начнётся у Локо беспросветная тьма!!!!
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vladimir-7
1586581068
Не нашли ПРИЧИНУ уволить Ю.Семина, воспользуются ПОВОДОМ.
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Boeung777
1586584362
За что уважаю Палыча, помимо футбольных достижений, так это за прямоту и неумение кланяться. А таких у нас не любят.
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zigbert
1586626643
Кому то слова Семина показались оскорбительными. Контракт с ним могут не продлить но он цепляться за свою должность не будет с его прямым характером.
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Слава 74
1586681685
А может главу РЖД к тому времени уже сменят. Ну а без Палыча Локо будет влачить жалкое существование, как это было уже не раз.
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