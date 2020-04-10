Журналист Карпов: глава РЖД недоволен поведением Семина в ситуации с сокращением зарплат в «Локомотиве». Тренера могут отправить в отставку

Председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову не понравилось поведение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в ситуации с урезанием зарплат футболистов в условиях пандемии коронавируса.

72-летний специалист написал открытое письмо, которое опубликовало издание «Спорт-Экспресс». В тексте он публично встал на защиту игроков своей команды, которые на тот момент отказывались от сокращения окладов.

«В РЖД не оценили писательские таланты тренера и чаша весов склонилась в пользу того, чтобы убрать его после сезона. Если раньше все зависело только и исключительно от результата, то теперь даже если команда займeт второе место, это может уже не помочь. Главу госмонополии Белозeрова серьезно рассердили газетные очерки Сeмина», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

По завершении текущего сезона истекает контракт Семина с клубом.

Под его руководством «Локомотив» выиграл 13 трофеев.

Журналист Карпов: Гилерме, Крыховяк и Коченков выступали против снижения зарплат в «Локомотиве»