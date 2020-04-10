Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему завел аккаунт в инстаграме. Белорус сейчас изучает преимущества и недостатки социальной сети.
«Давно просил сын это сделать. Я всячески отказывался.
А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки.
Недостатки я сам уже увидел – тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
- Гончаренко работает в России с 2013 года.
- Тренер шесть раз брал чемпионат Белоруссии.