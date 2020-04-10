Гончаренко – о недостатках инстаграма: «Могут высказать все, что о тебе думают»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему завел аккаунт в инстаграме. Белорус сейчас изучает преимущества и недостатки социальной сети.

«Давно просил сын это сделать. Я всячески отказывался.

А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки.

Недостатки я сам уже увидел – тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент», – сказал Гончаренко.