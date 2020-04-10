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    Гончаренко – о недостатках инстаграма: «Могут высказать все, что о тебе думают»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему завел аккаунт в инстаграме. Белорус сейчас изучает преимущества и недостатки социальной сети.

    «Давно просил сын это сделать. Я всячески отказывался.

    А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки.

    Недостатки я сам уже увидел – тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Гончаренко работает в России с 2013 года.
    • Тренер шесть раз брал чемпионат Белоруссии.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    10.04.2020 23:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад


      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

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      Рейтинг: +2261

      mutabor0992 6 часов назад

      Витян!Какие же это недостатки?Это достоинство!!!Так сказать торжество демократии...

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      Рейтинг: +2819

      Борат 7 часов назад

      Был я в этом инстаграме- Кокорин запостил хэштег #яникогданеустануповторять когда поросям привычную пятёру отгрузили в Питере ! Гыгы

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