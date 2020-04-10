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  • Гончаренко – о недостатках инстаграма: «Могут высказать все, что о тебе думают»

Гончаренко – о недостатках инстаграма: «Могут высказать все, что о тебе думают»

10 апреля 2020, 23:38
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему завел аккаунт в инстаграме. Белорус сейчас изучает преимущества и недостатки социальной сети.

«Давно просил сын это сделать. Я всячески отказывался.

А учитывая, что сейчас времени много, сын начал показывать мне преимущества и недостатки.

Недостатки я сам уже увидел – тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но в какой-то мере это даже приятно на данный момент», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
  • Гончаренко работает в России с 2013 года.
  • Тренер шесть раз брал чемпионат Белоруссии.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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mutabor0992
1586554249
Витян!Какие же это недостатки?Это достоинство!!!Так сказать торжество демократии...
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СвинкаСправедливости
1586584976
Гончаренко про телетрансляции: "Люди видят все твои недостатки".
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Psih86
1586585183
Это достоинство, а не недостатки....
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кто там
1586599792
А ты лучше не там, а тут аккаунт создай. Местные поняши тебя с головы до ног оближут, да же если ты и дальше будешь убивать ЦСКА(при помощи гынера).
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