Главные новости дня. Рыболовлев пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю, Сахневич рассказал про двусторонки с Галицким

Sky Sports представил сборную сезона АПЛ.

Русский футболист Сахневич – о тренировках в «Краснодаре»: «Галицкий на красном «Феррари» с открытым верхом заезжал прям на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял».

«СЭ»: владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю.

Кержаков с семьей спародировал обложку альбома рок-группы Queen.

Губерниев – Семину: «Вас серебряная лань укусила?».

AS: «Барселона» рассталась с шестью руководителями после истории с фейковыми аккаунтами.

Быстров: «Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы?».