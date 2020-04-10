Главные новости дня. Рыболовлев пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю, Сахневич рассказал про двусторонки с Галицким

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
Sky Sports представил сборную сезона АПЛ.
Русский футболист Сахневич – о тренировках в «Краснодаре»: «Галицкий на красном «Феррари» с открытым верхом заезжал прям на поле, выпрыгивал, бегал на двусторонке, в квадрате стоял».
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