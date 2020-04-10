Sky Sports представил сборную сезона АПЛ

Sky Sports определил символическую сборную игроков АПЛ, составленную на основании 34 статистических показателей.
В сборную вошли: Каспер Шмейхель («Лестер»), Трент-Александр Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).
- Самый высокий рейтинг в команде – у Де Брюйне (62,353).
- Самый низкий – у Роберстона (45,595).
Источник: Sky Sports