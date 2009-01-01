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    Губерниев – Семину: «Вас серебряная лань укусила?»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который поддержал отказ футболистов от понижения зарплаты.

    «Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина. Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным.

    Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор «Локомотива»!» – написал комментатор.

    Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

    Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

    Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 5 минут назад

      Скорее бы уж биатлон начался. Чтобы Губерниев из футбола исчез.

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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Футбола нет и Бомбардир решил тиражировать всех скандально известных личностей. Вам нужен срачь на ветке ???

      0
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      Рейтинг: +96

      G.P. 27 минут назад

      Как же надоел этот Вася. Бомбардир, хватит печатать новости от этого отставного деятеля.

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      Рейтинг: +609

      Cleaner > G.P. 4 минуты назад

      Вообще то тут про ДИМУ.)

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      Рейтинг: +453

      кто там 35 минут назад

      Да старый синяк вконец на совсем белочку у себя поселил.

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