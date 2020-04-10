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Губерниев – Семину: «Вас серебряная лань укусила?»

10 апреля 2020, 10:50
15

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который поддержал отказ футболистов от понижения зарплаты.

«Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина. Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным.

Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор «Локомотива»!» – написал комментатор.

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»

Источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1586505199
Да старый синяк вконец на совсем белочку у себя поселил.
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G.P.
1586505676
Как же надоел этот Вася. Бомбардир, хватит печатать новости от этого отставного деятеля.
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Hektor 84
1586508379
Ну этот дурик чего лезет со своим высером? Чего он в футбол вообще лезет. А для положительного примера Губерниев пусть откажется от части своей з/ п. А то Газпром вас тоже всех тянет, который на 51% государственный. Та и что он постоянно к Семину цепляется? Самый титулованный русский тренер в Российскую эпоху. А этот олень только орать как ** ну тый может. Больше ничего.
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Ziklop
1586509887
Губастый гребец не тебе с Семиным тягаться. Дима-пиз.абол.
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морозз
1586511482
Правильно Губерниевым сказал...долларовые миллионеры футболисты такие нищие, что если не съедят 100 грамм чёрной икры в день, останутся голодными! Палыч тренер и если футболистам урежут бабло то и ему тоже, отсюда и слова такие! Но Губерниев конечно в остальном, особенно в биатлоне ...ИДИОТ!
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BRO_football
1586512807
Скорее, золотая антилопа. Не знает Сёмин откуда деньги берутся.
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vladimir-7
1586513238
Видимо Губерниев сидит без работы, не могу понять, для чего он пристает к уважаемому человеку Ю.П.Семину или считает, что нашел себе равного по уму или обида какая-то грызет продажную душонку комментатора- горлопана. Губа уродливая, бумеранг вернётся к тебе.
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mutabor0992
1586517764
ГуберниеФФ- дегенерат!P.S.Ну когда уже футбик начнется?Надоело уже всякое гоФно обсуждать!!!!
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Олег1204
1586527306
При всей нельбви к биатлону и к губерниву, вопрос, в чем он конкретно не прав? То что миллионерам футболистам не надо помогать? Или в том что семин оторвался от реальности и сказанул такое?
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sochi-2013
1586536330
Практический первый раз с Губой согласен.
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