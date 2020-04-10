Губерниев – Семину: «Вас серебряная лань укусила?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, который поддержал отказ футболистов от понижения зарплаты.

«Прочитал открытое письмо лучшего тренера вселенной по итогам прошлого года Юрия Семина. Дескать, не надо зарплаты у футболистов трогать. Наоборот, государство должно помочь горемыкам футбольным.

Юрь Палыч, вас серебряная лань укусила? Василий Кикнадзе, не отступать, не сдаваться! Вперед, гендиректор «Локомотива»!» – написал комментатор.

Семин – о сокращении зарплат в «Локомотиве»: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, которые полностью зависят от них»

Уткин – игрокам «Локомотива»: «Пока вы не запомнились нам навсегда жлобами, одумайтесь»