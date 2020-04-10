Быстров: «Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы?»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

– Тяжелые времена, что ни говори.

– Ну да. Люди сидят по домам и проедают оставшиеся деньги. На мой взгляд, властям надо конкретнее и гораздо серьезнее подходить к решению этих вопросов.

– Как именно?

– Ну уж совсем иначе, нежели просто «Оставайтесь дома». Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы? Как платить зарплаты? Словом, власти должны оказывать более активное содействие.

На примере других стран мы видим, что где-то выплачиваются деньги, где-то поддерживают бизнес, где-то списываются кредиты. У нас же пока, кроме общих слов, ничего нет.