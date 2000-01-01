Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Быстров: «Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы?»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

    – Тяжелые времена, что ни говори.

    – Ну да. Люди сидят по домам и проедают оставшиеся деньги. На мой взгляд, властям надо конкретнее и гораздо серьезнее подходить к решению этих вопросов.

    – Как именно?

    – Ну уж совсем иначе, нежели просто «Оставайтесь дома». Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы? Как платить зарплаты? Словом, власти должны оказывать более активное содействие.

    На примере других стран мы видим, что где-то выплачиваются деньги, где-то поддерживают бизнес, где-то списываются кредиты. У нас же пока, кроме общих слов, ничего нет.

    • В России по состоянию на 9 апреля было официально объявлено о 10131 случае заболевания коронавирусом.
    • 698 человек уже выздоровели.
    • Зарегистрировано 76 летальных исходов.

    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:19
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +609

      Cleaner 2 минуты назад

      У Дзюбы попроси.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2475

      Давид59 28 минут назад

      Ух ты! Бунт! Ты Вова поаккуратней! Не боишься? Это тебе не из Зенита в Спартак и обратно. Тут политика!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4556

      alp > Давид59 12 минут назад

      есичо, пусть у Кокорина спросит, как оно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      New Life 40 минут назад

      Ты о чем ? Тебе же сказано было - бюджеты треснут. На что, на какие миллиарды Москва будет плитку класть и бордюры заказывать на дружеском бетонном заводе .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4556

      alp 49 минут назад

      ачотакова то? потерял работу - вставай на учет как безработный и получай 12 тыров - для сидения дома достаточно. тем более, что сделать это можно из дома..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov 1 час назад

      А что должно государство делать? Содержать всех из казны? Обеспечивать полнй пансион? Простить долги по ЖКХ и штрафам? Заставить банки простить кредиты, супермаркеты заставить выдавать бесплатно продукты? Или хочется американский вариант повторить? Так за стуки уже плюс полторы тысячи любителей шашлыка, и это далеко не конец.
      Где-то - это где? Если у нас на каждом углу не кричат о помощи предприятиям - значит, не делают?
      Все пенсионеры получают пенсии, все малоимущие получают помощь, медицина у нас пока ещё бесплатная. Госслужащие сидят дома с сохранением 70% оклада (и у них оклад не как у меня, от продаж не зависит). Всего две недели прошло. а уже все разорились? И кто громче всех кричит - миллионеры вчерашние, привыкшие жить на широкую ногу. Вы нам советовали на макарошках жить - ну так хлебните.
      Стыдно такое писать человеку, чей уровень дохода многократно превосходит среднюю зарплатую

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10346

      Bivaliy67 > general.lizyukov 1 час назад

      Единственный пока адекватный комментарий.
      Кроме последней фразы. Почему не выразить свою позицию, если тебе задали вопрос?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1986

      general.lizyukov > Bivaliy67 38 минут назад

      Эта позиция была бы адекватной, если бы её давал слесарь Вова с Адмиралтейский верфей. Или там манагер Серёжа из магазина М-Видео. Учитель Лена из 34-й гимназии. Метростроевец Паша. Любой, кто не зарабатывал миллионы, которые спущены не пойми куда и кто не скулит сейчас на каждом углу.
      Всем плохо. Очень плохо. Ах...ть как плохо. Я на счета смотрю - в петлю хочется. Но как-то молчу.
      А этот... не сумел из полученного отложить на черный день - сам виноват.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      G.P. > general.lizyukov 17 минут назад

      Согласен. Уж не думал, что найдётся адекватный коммент на эту тему. Не голодают у нас люди (кроме единичных случаев). Нужно подзатянуть пояса и переждать этот момент, а не просить государство профинансировать каждого, кто сейчас не работает, чтобы поддержать былой уровень финансовых трат.

      Уж тем более странно это от миллионера слышать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1684

      serhio80 > general.lizyukov 8 минут назад

      Знатно царьку лизнул) нет *****, как сейчас сидеть и ***** не делать должно наше государство. Объявление карантина, кредитные каникулы, каникулы по ЖКХ, реальная помощь мелкому и среднему бизнесу, хоть что-то из этого сделано? Или только макдональдс системообразующим предприятием признали и в Америку самолет медикаментов отправили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну ещё не весь мозг прогуляли, это радует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22129

      oyabun 2 часа назад

      Очень приятно слышать от наших футболистов адекватную оценку ситуации с вирусом. Владимиру респект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 2 часа назад

      Всё правильно сказал. Пока слышны только слова. Удивлен тем что это говорит футболист, пусть и бывший.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7683

      derrik2000 > Hektor 84 2 часа назад

      А чего удивляться-то? Быстров всё таки дома, в России, живёт и знает, что и как в стране происходит.
      Молодец!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1084

      "supermax" > Hektor 84 1 час назад

      Ещё удивляет что его слова некоторые гневно воспринимают, тем более что он не о себе, а о людях вообще... Многих моих знакомых и без содержания выгнали. ... Хотя бы этот вопрос государство могло бы урегулировать и уже проще было бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      vsolon 3 часа назад

      это цветочки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6992

      Диктор 3 часа назад

      Сказал один из нищих.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7683

      derrik2000 > Диктор 2 часа назад

      Да он не о себе, а вообще... о людях...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76005
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru