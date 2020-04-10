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  • Быстров: «Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы?»

Быстров: «Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы?»

10 апреля 2020, 06:19
40

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

– Тяжелые времена, что ни говори.

– Ну да. Люди сидят по домам и проедают оставшиеся деньги. На мой взгляд, властям надо конкретнее и гораздо серьезнее подходить к решению этих вопросов.

– Как именно?

– Ну уж совсем иначе, нежели просто «Оставайтесь дома». Как сидеть на карантине? На что? Где брать деньги, когда нет работы? Как платить зарплаты? Словом, власти должны оказывать более активное содействие.

На примере других стран мы видим, что где-то выплачиваются деньги, где-то поддерживают бизнес, где-то списываются кредиты. У нас же пока, кроме общих слов, ничего нет.

  • В России по состоянию на 9 апреля было официально объявлено о 10131 случае заболевания коронавирусом.
  • 698 человек уже выздоровели.
  • Зарегистрировано 76 летальных исходов.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Спартак Быстров Владимир
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1586497925
Всё правильно сказал. Пока слышны только слова. Удивлен тем что это говорит футболист, пусть и бывший.
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oyabun
1586499173
Очень приятно слышать от наших футболистов адекватную оценку ситуации с вирусом. Владимиру респект!
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general.lizyukov
1586501362
А что должно государство делать? Содержать всех из казны? Обеспечивать полнй пансион? Простить долги по ЖКХ и штрафам? Заставить банки простить кредиты, супермаркеты заставить выдавать бесплатно продукты? Или хочется американский вариант повторить? Так за стуки уже плюс полторы тысячи любителей шашлыка, и это далеко не конец. Где-то - это где? Если у нас на каждом углу не кричат о помощи предприятиям - значит, не делают? Все пенсионеры получают пенсии, все малоимущие получают помощь, медицина у нас пока ещё бесплатная. Госслужащие сидят дома с сохранением 70% оклада (и у них оклад не как у меня, от продаж не зависит). Всего две недели прошло. а уже все разорились? И кто громче всех кричит - миллионеры вчерашние, привыкшие жить на широкую ногу. Вы нам советовали на макарошках жить - ну так хлебните. Стыдно такое писать человеку, чей уровень дохода многократно превосходит среднюю зарплатую
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alp
1586504264
ачотакова то? потерял работу - вставай на учет как безработный и получай 12 тыров - для сидения дома достаточно. тем более, что сделать это можно из дома..
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New Life
1586504806
Ты о чем ? Тебе же сказано было - бюджеты треснут. На что, на какие миллиарды Москва будет плитку класть и бордюры заказывать на дружеском бетонном заводе .
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Давид59
1586505556
Ух ты! Бунт! Ты Вова поаккуратней! Не боишься? Это тебе не из Зенита в Спартак и обратно. Тут политика!
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морозз
1586512149
Скоро самыми богатыми и обеспеченными гражданами России будут пенсионеры! Они ведь получают хоть и нищенскую но пенсию, остальные сидят на запасах макарошек и гречи, а кто то и на сухарях! Тут пишут что медицина у нас бесплатная, у нас бесплатно можно записаться только к врачу...лекарства и процедуры стоят огромных денег и так во всём! Пример...семья из 3 х человек, одевать ребёнка и кормить это хорошие деньги по нашим ценам, родители не работают и многие снимают жильё! Вот и образовалась пока ещё маленькая, но вскоре переходящая в огромную жопу! Государство обязанно помогать в кризисные моменты жизни гражданам страны...это записано в КОНСТИТУЦИИ, фонд БЛАГОСОСТОЯНИЯ страны именно для этого и создавался! Вот и посмотрим мы что от него осталось и есть ли он, не разворован ли!
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vka1970
1586520043
1,6 тыс. сингапурских долларов (84 тыс. рублей) каждому гражданину старше 21 года в качестве поддержки из за распостранения короновируса.Это один из примеров гос поддержки в других странах.В нашей же кер и без соли. Госпредприятия как то ещё обласканы, хотя наши нищенские зарплаты и пенсии лаской ни как не назовёшь.Тем не менее это хоть какая то, но помощь.А как быть частникам ? Народ уже в голос орёт, что скоро трындец наступит и выходить на дорогу с топором останется последним выходом.И это не про владельцев заводов, газет, пароходов, а о тех кто на энтих товарищей работает.Ну и цены естественно тенденцию на уменьшение ни как не демонстрируют.Тут какой то дебил написал, что цены растут из за того, что народ в магазин за покупками ломанулся.В других странах народ ломится, а цены не растут.А у нас о как выходит.А ни чего, что курс вырос ?А ни чего, что цены к еврикам и долярам привязаны ?Мозгов своих видимо совсем не хватает раз такую куйню пишет.
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Граф2019
1586522658
кто бы скулил...
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zigbert
1586544713
Правильно мыслит Владимир. Хотя сам скорей всего не бедствует,но в кругу своих близких и знакомых с этим положением дел осведомлен. Люди сейчас выполняют все указания связанные с самоизоляцией,так почему бы им не помочь и оказать содействие со стороны властей.
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