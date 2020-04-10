Карпин: «Обнулять сезон неправильно. Нам бы хотелось попасть в топ-3 РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о приостановке сезона в РПЛ и порассуждал о вариантах его возобновления.

«Сыграна большая часть чемпионата – 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы.

Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.

Может получится так, что форс-мажор этого сезона потянет за собой следующий. УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечет за собой огромное количество травм. Командам придется играть дублями.Это будет неинтересно никому: ни клубам, ни болельщикам.

Если получится так, что между окончанием этого сезона и стартом следующего будет всего две недели, то большой проблемы не вижу. Дадим футболистам 3-4 дня отпуска, а дальше возобновим тренировки.

В РПЛ есть месяц отпуска зимой и около месяца летом. Такого нет ни в одной стране мира, в топовых чемпионатах команды играют 10-11 месяцев без пауз.Здесь проблема будет не в отсутствии времени на отдых, а в истечении срока контрактов и подписании новых. В этом случае у новичков не будет времени на адаптацию, придется привыкать к новой команде уже во время чемпионата», – сказал Карпин.