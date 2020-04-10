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    Карпин: «Обнулять сезон неправильно. Нам бы хотелось попасть в топ-3 РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о приостановке сезона в РПЛ и порассуждал о вариантах его возобновления.

    «Сыграна большая часть чемпионата – 22 матча, обнулять его неправильно. Нам бы хотелось, чтобы турнир продолжился, мы хотим попасть в топ-3. Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме. Если сезон не возобновится 7 июня, то уже будут проблемы.

    Если будет решение завершить и распределить места в соответствии с сегодняшней таблицей, придется это принять. Сейчас мы на четвертом месте, хотели бы на второе, но это уже другой вопрос.

    Может получится так, что форс-мажор этого сезона потянет за собой следующий. УЕФА и ФИФА захотят провести игры, футболисты будут задействованы в сборных. Нагрузка получится тройная, что повлечет за собой огромное количество травм. Командам придется играть дублями.Это будет неинтересно никому: ни клубам, ни болельщикам.

    Если получится так, что между окончанием этого сезона и стартом следующего будет всего две недели, то большой проблемы не вижу. Дадим футболистам 3-4 дня отпуска, а дальше возобновим тренировки.

    В РПЛ есть месяц отпуска зимой и около месяца летом. Такого нет ни в одной стране мира, в топовых чемпионатах команды играют 10-11 месяцев без пауз.Здесь проблема будет не в отсутствии времени на отдых, а в истечении срока контрактов и подписании новых. В этом случае у новичков не будет времени на адаптацию, придется привыкать к новой команде уже во время чемпионата», – сказал Карпин.

    • «Ростов» набрал 38 очков в 22 турах РПЛ.
    • От идущих в топ-3 «Локомотива» и «Краснодара» донская команда отстает на три балла.
    • Финиш в первой тройке дает клубу путевку в Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    10.04.2020 15:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2819

      Борат 11 часов назад

      Стыдно за пищевик !
      Сбитый лётчик в топ 3 метит, а рылы в пердив летят !!!
      Позор хрякам ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37951

      MaxRnD 12 часов назад

      С Песьяковым в раме - это из разряда невероятного. Уже могли быть вторыми, но наследник Филимонова опять сел в лужу и пустил очередной матч под откос

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1507

      klim2m 12 часов назад

      Ростов может и заслуживает место в тройке ,а вот зениту с его фарм клубами вообще нехрен делать в чемпионате))) имхо

      4
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      Рейтинг: +3488

      BarStep 13 часов назад

      Ну что ж, я соглашусь с Карпиным.. И в том, что его команда по игре действительно заслуживает места, как он выразился, в топ-3 РПЛ..

      4
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