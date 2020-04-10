Бабаев подтвердил, что Акинфеев был инициатором снижения зарплат со стороны игроков ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что инициатива пойти на сокращение окладов действительно исходила от капитана команды Игоря Акинфеева, о чем сообщалось ранее.

– Правда, что главным инициатором этой акции со стороны футболистов выступил Игорь Акинфеев?

– Да, кто бы в этом сомневался. Наш капитан не только проявляет себя на поле, но и в таких сложных ситуациях. Игорь вместе с Виктором Михайловичем [Гончаренко] взяли на себя столь важные функции. Надо было ведь многим объяснить, донести суть вопроса до легионеров.

Конечно, это не самые приятные минуты общения. Но все все поняли нас. Всем благодарны, но и отдельное спасибо выражаем переговорщикам.

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