«Чемпионат»: ЦСКА убедил игроков понизить зарплату. Главный инициатор среди футболистов – Акинфеев

ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России. За апрель москвичи получат половину оклада, равно как и за вторую половину марта.

Выплаты в полном объеме будут после возобновления РПЛ. Среди футболистов главным инициатором снижения зарплаты является вратарь Игорь Акинфеев.