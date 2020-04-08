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    «Чемпионат»: ЦСКА убедил игроков понизить зарплату. Главный инициатор среди футболистов – Акинфеев

    ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России. За апрель москвичи получат половину оклада, равно как и за вторую половину марта.

    Выплаты в полном объеме будут после возобновления РПЛ. Среди футболистов главным инициатором снижения зарплаты является вратарь Игорь Акинфеев.

    • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 79000 человек.
    • Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.
    • Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.04.2020 20:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1105

      омск55 3 часа назад

      сам нарубил капусты а молодым пацанам предлагает понижение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1135

      житель СПб 11 часов назад

      Молодец, Игорь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14089

      bset 14 часов назад

      Поступок настоящего капитана 👍

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      pasha-ansh@mail.ru 15 часов назад

      молодец Игорёк

      1
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