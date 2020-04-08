«Чемпионат»: ЦСКА убедил игроков понизить зарплату. Главный инициатор среди футболистов – Акинфеев

ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России. За апрель москвичи получат половину оклада, равно как и за вторую половину марта.
Выплаты в полном объеме будут после возобновления РПЛ. Среди футболистов главным инициатором снижения зарплаты является вратарь Игорь Акинфеев.
- По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 79000 человек.
- Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.
- Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.
Источник: «Чемпионат»