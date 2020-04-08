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  • «Чемпионат»: ЦСКА убедил игроков понизить зарплату. Главный инициатор среди футболистов – Акинфеев

«Чемпионат»: ЦСКА убедил игроков понизить зарплату. Главный инициатор среди футболистов – Акинфеев

8 апреля 2020, 20:09
4

ЦСКА договорился с футболистами о снижении зарплаты на время приостановки чемпионата России. За апрель москвичи получат половину оклада, равно как и за вторую половину марта.

Выплаты в полном объеме будут после возобновления РПЛ. Среди футболистов главным инициатором снижения зарплаты является вратарь Игорь Акинфеев.

  • По всему миру от коронавирусной инфекции умерло более 79000 человек.
  • Из-за нее как минимум до 31 мая приостановлена РПЛ.
  • Из-за пандемии весь апрель в России объявлен нерабочим.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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pasha-ansh@mail.ru
1586367647
молодец Игорёк
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bset
1586369157
Поступок настоящего капитана
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житель СПб
1586380191
Молодец, Игорь!
Ответить
омск55
1586409742
сам нарубил капусты а молодым пацанам предлагает понижение
Ответить
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