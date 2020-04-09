ЦСКА потеряет до 300 миллионов рублей, если сезон РПЛ не будет доигран

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько денег потеряет клуб в случае принятия решения не доигрывать текущий розыгрыш РПЛ.

– Какие финансовые потери понесет ЦСКА в связи с приостановкой чемпионата?

– Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма будет ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем еще матчи с «Зенитом» и «Спартаком» (априори самые кассовые), то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим...

Все-таки в сознании у людей еще долго будет сидеть мысль о потенциальной опасности. Даже после снятия режима изоляции потребуется какое-то время, чтобы все пришло в норму. Ну и финансовый аспект, безусловно, окажет свое влияние. Вряд ли футбол будет стоять у людей во главе угла...

– Как относитесь к идее доиграть сезон без зрителей?

– Это крайний вариант. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделать технически. Получается, все равно футболисты, врачи, массажисты, технический персонал будут подвергаться опасности заразиться? Я, конечно, сейчас утрирую, но мне не совсем понятна логика данного предложения.

Если нельзя собираться на массовые мероприятия, то это касается всех, включая спортсменов. Повторяю, при прочих равных хочется сезон доиграть. Причем со зрителями.