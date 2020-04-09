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  • ЦСКА потеряет до 300 миллионов рублей, если сезон РПЛ не будет доигран

ЦСКА потеряет до 300 миллионов рублей, если сезон РПЛ не будет доигран

9 апреля 2020, 19:35
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько денег потеряет клуб в случае принятия решения не доигрывать текущий розыгрыш РПЛ.

– Какие финансовые потери понесет ЦСКА в связи с приостановкой чемпионата?

– Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма будет ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем еще матчи с «Зенитом» и «Спартаком» (априори самые кассовые), то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим...

Все-таки в сознании у людей еще долго будет сидеть мысль о потенциальной опасности. Даже после снятия режима изоляции потребуется какое-то время, чтобы все пришло в норму. Ну и финансовый аспект, безусловно, окажет свое влияние. Вряд ли футбол будет стоять у людей во главе угла...

– Как относитесь к идее доиграть сезон без зрителей?

– Это крайний вариант. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделать технически. Получается, все равно футболисты, врачи, массажисты, технический персонал будут подвергаться опасности заразиться? Я, конечно, сейчас утрирую, но мне не совсем понятна логика данного предложения.

Если нельзя собираться на массовые мероприятия, то это касается всех, включая спортсменов. Повторяю, при прочих равных хочется сезон доиграть. Причем со зрителями.

  • ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 31 мая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (7)
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vladimir-7
1586452328
Основные (кассовые) игры с Зенитом и со спартаком сыграть самыми последними, к этому времени запрет на присутствие зрителей прекратит свое действие. Думаю, что Зенит , спартак и ЦСКА возражать не будут.
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vmonomah17
1586461729
Это 5 млн долларов. Годовая зарплата пары игроков. Сумма небольшая.
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rash1959
1586500595
Да не потеряете, а сэкономите...
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klim2m
1586501713
Во выясняется кто сколько зарабатывает а то все стонут денег нет ))))
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