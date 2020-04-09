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    ЦСКА потеряет до 300 миллионов рублей, если сезон РПЛ не будет доигран

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько денег потеряет клуб в случае принятия решения не доигрывать текущий розыгрыш РПЛ.

    – Какие финансовые потери понесет ЦСКА в связи с приостановкой чемпионата?

    – Если сезон не будет доигран, то наши убытки составят до 300 миллионов рублей. Если чемпионат продолжится, то сумма будет ниже. Однако приходится констатировать, что если мы даже проведем еще матчи с «Зенитом» и «Спартаком» (априори самые кассовые), то, конечно, такого количества зрителей, которое мы ожидали в нормальное время, уже не увидим...

    Все-таки в сознании у людей еще долго будет сидеть мысль о потенциальной опасности. Даже после снятия режима изоляции потребуется какое-то время, чтобы все пришло в норму. Ну и финансовый аспект, безусловно, окажет свое влияние. Вряд ли футбол будет стоять у людей во главе угла...

    – Как относитесь к идее доиграть сезон без зрителей?

    – Это крайний вариант. Я, правда, не совсем понимаю, как это сделать технически. Получается, все равно футболисты, врачи, массажисты, технический персонал будут подвергаться опасности заразиться? Я, конечно, сейчас утрирую, но мне не совсем понятна логика данного предложения.

    Если нельзя собираться на массовые мероприятия, то это касается всех, включая спортсменов. Повторяю, при прочих равных хочется сезон доиграть. Причем со зрителями.

    • ЦСКА по итогам 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из-за пандемии коронавируса РПЛ приостановлена до 31 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2020 19:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1502

      klim2m 1 час назад

      Во выясняется кто сколько зарабатывает а то все стонут денег нет ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1605

      rash1959 1 час назад

      Да не потеряете, а сэкономите...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      vmonomah17 12 часов назад

      Это 5 млн долларов. Годовая зарплата пары игроков. Сумма небольшая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14339

      sssrspartak 15 часов назад

      в китае уже по второму кругу пошло !так что навряд ли до осени что и будет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10599

      vladimir-7 15 часов назад

      Основные (кассовые) игры с Зенитом и со спартаком сыграть самыми
      последними, к этому времени запрет на присутствие зрителей прекратит
      свое действие. Думаю, что Зенит , спартак и ЦСКА возражать не будут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +14119

      bset > vladimir-7 13 часов назад

      Тут не проблема трех клубов - передвигать придется целыми турами. А согласятся ли остальные из-за ЦСКА, Зенита и Спартака - большой вопрос.

      2
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      Рейтинг: +10599

      vladimir-7 > bset 2 часа назад

      У всех команд состоятся передвижки в играх и это не
      от желания команд, поэтому всё зависит от нового
      календаря оставшихся игр, а болельщикам-то, только
      в радость, посмотреть игры на стадионе.

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