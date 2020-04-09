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  • «Март на 50%, апрель – на 60%». В ЦСКА подтвердили сокращение зарплат в клубе

«Март на 50%, апрель – на 60%». В ЦСКА подтвердили сокращение зарплат в клубе

9 апреля 2020, 18:32
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что в клубе пошли на сокращение зарплат футболистам и персоналу основной команды. Сообщалось, что среди игроков главным инициатором снижения зарплаты был Игорь Акинфеев.

«Да, действительно, в последние дни было много противоречивой информации по нашему клубу. Могу подтвердить, что мы действительно договорились с футболистами и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу. Благодарны им за это, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии. Нужно понимать, что проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений – это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и т. д.

В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель – на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи – 100%.

Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю – не основной команды, их эти сокращения не коснутся», – сказал Бабаев.

  • РПЛ приостановлена как минимум до конца мая.
  • Из-за пандемии коронавируса весь апрель в России объявлен нерабочим.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (3)
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vladimir-7
1586452910
Вот это сделали в ЦСКА разумно, а Карнаухову нужно убрать свой комментарий или скорректировать его.
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Hektor 84
1586459791
Ну вот! А Карнаухов говорил что в ЦСКА такие разговоры не ведутся.
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BRO_football
1586462773
Вот это правильное решение. Сразу видно, в ЦСКА сложился дружный коллектив, как семья. Хотя, с другой стороны у руководства ЦСКА просто не было выбора. Клуб в конце прошлого года и так чуть было не стал банкротом перед тем как ВЭБ скупил акции ЦСКА, а если ещё сейчас платить полноценную зарплату футболистам без проведения матчей, то ситуация будет крайне плачевной.
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