Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что у него нет желания принимать участие в матчах РПЛ, если они будут проходить при пустых трибунах.

«Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо всe закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола – что игроки, что болельщики.

Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы – это большие затраты.

Нужно оставить всe так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух», – сказал Глушаков.