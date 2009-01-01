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    Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что у него нет желания принимать участие в матчах РПЛ, если они будут проходить при пустых трибунах.

    «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо всe закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола – что игроки, что болельщики.

    Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы – это большие затраты.

    Нужно оставить всe так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух», – сказал Глушаков.

    • РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2475

      Давид59 31 минуту назад

      Рамзан скажет - доиграешь как миленький

      0
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      Рейтинг: +352

      New Life 44 минуты назад

      И это говорит "профессионал", тьфу.

      0
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      Рейтинг: +246

      IVAN53 1 час назад

      Спрошу только одно: Глушак ты тупой? Сказано кто не доиграет, тот не участвует в евро кубках!!!

      1
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      Рейтинг: +3365

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не стану...Куда ты нахрен денешься ?
      Рамзан сядет на трибуне и будишь 2 тайма лезгинку в центре поля плясать.

      1
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      Рейтинг: +268

      Ziklop 1 час назад

      Побежишь как миленький , контракт однако, напомнит тебе.

      0
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      Рейтинг: +22129

      oyabun 2 часа назад

      Какие же капризные некоторые игроки - "буду играть, не буду..". Если бы так и всё население могло работать или не работать по своему желанию. Люди дома сидят на самоизоляции, пялятся в зомбоящик - вот и играй для них! А то эта бесконечная истерия по поводу вируса из каждой передачи, каждого выпуска новостей делает только хуже.

      0
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 2 часа назад

      Скажут играть будешь играть, не станешь играть расторгнут контракт или отправят в дубль.

      1
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      Рейтинг: +625

      Play 3 часа назад

      Ты будешь чемпионат у Рамзана в резиденции доигрывать для одного зрителя, если прикажут.

      3
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      Рейтинг: +5554

      Антибиотик 3 часа назад

      А кто тебя спрашивать будет?!

      2
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      Рейтинг: +2903

      serppion 8 часов назад

      Артист хочет быть признанным и востребованным. Увы, у Глушака калибр не тот, чтоб на него ходили.

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