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Глушаков: «Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану»

10 апреля 2020, 00:14
16

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что у него нет желания принимать участие в матчах РПЛ, если они будут проходить при пустых трибунах.

«Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо всe закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола – что игроки, что болельщики.

Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы – это большие затраты.

Нужно оставить всe так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух», – сказал Глушаков.

  • РПЛ официально приостановлена до 31 мая.
  • В чемпионате осталось провести восемь туров.
  • «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (16)
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bset
1586469209
Как Кадыров скажет, так и будет. Играть он не будет.
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mutabor0992
1586469491
Офигеть!!!Тебя свинью и не спросили!!!
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serppion
1586477879
Артист хочет быть признанным и востребованным. Увы, у Глушака калибр не тот, чтоб на него ходили.
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Антибиотик
1586494261
А кто тебя спрашивать будет?!
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Play
1586495746
Ты будешь чемпионат у Рамзана в резиденции доигрывать для одного зрителя, если прикажут.
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Hektor 84
1586498412
Скажут играть будешь играть, не станешь играть расторгнут контракт или отправят в дубль.
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IVAN53
1586503176
Спрошу только одно: Глушак ты тупой? Сказано кто не доиграет, тот не участвует в евро кубках!!!
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New Life
1586504529
И это говорит "профессионал", тьфу.
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Давид59
1586505268
Рамзан скажет - доиграешь как миленький
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zigbert
1586542756
Слишком вольное заявление. Все будет зависеть не от твоего желания.
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