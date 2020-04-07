Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Агент Рыбуса: «Есть предложение от турецкого клуба»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти в клуб из столицы Турции.

    «Могу сказать, что у нас есть предложение из Турции, это команда из Стамбула. Развитие пандемии коронавируса сорвало наши планы. Переговоры были приостановлены, но вероятность переезда в Турцию все еще существует», – сообщил агент Рыбуса Мариуш Пекарски.

    • 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • Контракт поляка с клубом истекает летом.

    Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»

    Источник: Sport.pl

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2020 14:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75984
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru