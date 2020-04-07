Агент Рыбуса: «Есть предложение от турецкого клуба»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус может перейти в клуб из столицы Турции.
«Могу сказать, что у нас есть предложение из Турции, это команда из Стамбула. Развитие пандемии коронавируса сорвало наши планы. Переговоры были приостановлены, но вероятность переезда в Турцию все еще существует», – сообщил агент Рыбуса Мариуш Пекарски.
- 30-летний Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
- Контракт поляка с клубом истекает летом.
Рыбус – о новом контракте с «Локомотивом»: «Надеюсь, предложение будет»
Источник: Sport.pl